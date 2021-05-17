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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حكم الإياب أمام صن داونز .. سيكازوي تميمة حظ لـ الأهلي وسقطات وأزمات مع CAF

صدى البلد

تتجه أنظار عشاق وجماهير الأهلي يوم السبت المقبل إلى جنوب أفريقيا لمتابعة مباراة الفريق أمام منافسه صن داونز في إياب دور الـ 8 من دوري أبطال أفريقيا، بعدما انتهت مباراة الذهاب بين الفريقين بفوز المارد الأحمر بهدفين دون رد .

وتم إسناد إدارة المباراة تحكيميا إلى الزامبي جاني سيكازوي، الذى سبق له إدارة عدة مباريات للفرق المصرية سواء الأندية أو المنتخب.

حكم مباراة الأهلي وصن داونز.. 


سيكازوي من مواليد 1979 ويبلغ من العمر 42 عاما، ويعمل مدرسا، وانضم للقائمة الدولية عام 2010، أسند إليه إدارة مباراتين فى نهائيات كأس العالم 2018 ووصل رصيده من المباريات فى نهائيات كأس أمم أفريقيا إلى 10 لقاءات.

أدار للأهلى 5 مباريات..

  • أمام القطن الكاميرونى فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا 2013، والتى انتهت بالتعادل الإيجابى 1-1.
  • مباراة الأهلى والقطن الكاميرونى فى نصف نهائى كأس الكونفدرالية 2014، وانتهت بفوز المارد الأحمر بنتيجة 2-1.
  • مباراة الأهلي ضد نادي الجيش الوطني الرواندي فى الدور التمهيدى لدورى أبطال أفريقيا موسم 2015، وانتهت بفوز المارد الأحمر بثنائية نظيفة.
  • الاهلى والوداد المغربى  فى ذهاب نصف نهائي النسخة الماضية والتي انتهت 2\0 للأحمر .
  • مباراة الأهلي والمريخ السوداني بأولى جولات دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا وانتهت بفوز الأحمر بثلاثية.

أزمات سيكازوي الإفريقية

واجهته اتهامات مختلفة فى مباراة الترجى التونسى و أول أغسطس الأنجولي إياب نصف نهائى دورى الأبطال عام 2018.

ألغى هدفا للفريق الأنجولى وسجل بطل تونس هدفا، وصعد للمباراة النهائية وتقدم أول أغسطس الأنجولي بشكوى للكاف والفيفا ضد الحكم .

وتم إيقافه من لجنة الانضباط 4 أشهر ومنعه من مزاولة أى نشاط رياضى وقتها بسبب تحيزه لبطل تونس .

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