احذر .. ساعات العمل الطويلة قد تقتلك.. فيديو

عرضت قناة العربية فيديو يكشف خطورة العمل لساعات طويلة مؤكدا أنه يقتل آلف الأشخاص سنويا وأن معظمهم رجال وكانوا في منتصف عمرهم وأكبر.

أضاف الفيديو أن هذا تم إعلانه من قبل منظمة الصحة العالمية ومنظمة العمل الدولية وهذا من خلال أول دارسة عالمية عن الوفيات المرتبطة بالعمل لساعات طويلة .

وأوضح الفيديو أن العمل لمدة 55 ساعة أو اكثر أسبوعيا يزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 35% وتزيد من خطر الوفاة بسبب أمراض القلب بنسبة 17% بالمقارنة مع الأشخاص الذين يعملون ما بين 35 إلي 40 ساعة أسبوعيا .

وتابع الفيديو أن الدراسة استندت إلي بيانات من 194 دولة ما بين عامي 2016 و2000 أي قبل جائحة كورونا ما يعني أن زيادة العمل في المنزل حاليا وتباطؤ الاقتصاد العالمي بسبب عمليات الإغلاق .