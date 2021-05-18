عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

احذر .. ساعات العمل الطويلة قد تقتلك.. فيديو

العمل لساعات طويلة
العمل لساعات طويلة

عرضت قناة العربية فيديو يكشف خطورة  العمل لساعات طويلة مؤكدا أنه يقتل آلف الأشخاص سنويا وأن معظمهم رجال وكانوا في منتصف عمرهم وأكبر.

أضاف الفيديو أن هذا تم إعلانه من قبل منظمة الصحة العالمية ومنظمة العمل الدولية وهذا من خلال أول دارسة عالمية عن الوفيات المرتبطة بالعمل لساعات طويلة .

وأوضح الفيديو أن  العمل  لمدة 55 ساعة أو اكثر أسبوعيا يزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 35% وتزيد من خطر الوفاة بسبب أمراض القلب بنسبة 17% بالمقارنة مع الأشخاص الذين يعملون ما بين 35 إلي 40 ساعة أسبوعيا .

وتابع الفيديو أن الدراسة استندت إلي بيانات من 194 دولة ما بين عامي 2016 و2000 أي قبل جائحة كورونا ما يعني أن زيادة العمل في المنزل حاليا وتباطؤ الاقتصاد العالمي بسبب عمليات الإغلاق .

الاقتصاد العالمى منظمة العمل الدولية السكتة الدماغية كورونا منظمة الصحة العالمية التوك شو

ترشيحاتنا

تضييق خناق.. شاب فلسطيني يفسر سبب استهداف الأبراج السكنية في غزة

هل الحج عن الميت يمحو ذنوبه؟.. الإفتاء ترد

دعم ريادة الأعمال وصغار المستثمرين الأبرز.. كل ما تريد معرفته عن أهداف قانون الاستثمار الجديد

فرنسا تستضيف مؤتمرا دوليا لدعم السودان و تخفيف الديون المتراكمة عليه من قبل النظام السابق.. ودعم مصري كامل لإنعاش البلد الشقيق

احذر منها.. أعراض جديدة لفيروس كورونا في الفم

هاشتاج GazaUnderAttak# الأكثر تداولا على تويتر مع استمرار قصف الاحتلال الإسرائيلي لـ غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فرجانى ساسي يطلب راتبا يوميا خياليا من الزمالك لتجديد عقده .. إعرف القيمة

التعليم العالي توضح موقف طلاب الجامعات الخاصة والأهلية من استكمال الدراسة وموعد الامتحانات

التعليم تستعد لـ 10 أحداث مصيرية بعد إجازة عيد الفطر.. تفاصيل

وفاة عميد دار علوم الأسبق ليلحق بنجله بعد أسبوعين.. صور

السقا يرد على مها أحمد: العيش والملح عقد يا أختي العزيزة

لونج بيتش تكشف عن سر فقدان السيطرة على الصاروخ الأمريكي وفشل المهمة.. فيديو

إجراء جديد من كاف بشأن شكوى الأهلي ضد حكم مباراة صن داونز.. تفاصيل

احذر منها.. أعراض جديدة لفيروس كورونا في الفم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بوجاتي تستعد لطرح لافواتور نوار أغلى سيارة فى العالم .. صور

بعد حذف منشورات فلسطين.. فيسبوك تتلقى الضربة القاضية من المستخدمين.. صور

كارثة خطيرة.. كورونا يقتل آلاف الأطفال والرضع في هذا البلد.. صور

صورة حيرت الملايين.. فتاة بنصف جسد فهل يمكنك إيجاد الجزء الآخر؟

فيديو

هدد بحرق المنطقة.. كيف تصدت الشرطة لـ بلطجي الجمالية "فيديوجراف"

فيديوجراف.. مرض غامض يصيب الفنان إسلام إبراهيم

7 ملايين محضر في 5 أشهر.. اعرف عقوبة سرقة الكهرباء «فيديوجراف»

فيديوجراف.. تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة نادية العراقية

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: موقف مصر المشرف في أحداث فلسطين ودلالاته

عثمان المقدم يكتب: رأيتها من شرفتى

رجب الشرنوبي يكتب: قفزة في الهواء

سعد الفقي يكتب: الهواة.. ومواقف مصر التي لا تنسى

محمد مبروك الشيلاني يكتب: القدسُ بين قدَرِها وقدْرِها

أحمد عمر يكتب: لم يكن مجرد عيد...!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

توحيد الصف قبل إقامة الدولة

ريهام مازن

موقف السيسي "الصقر" من قطاع غزة!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: ابتكار السياسات والاضطراب

محمد أرسلان

كردستان وفلسطين

مديحة عاشور

«الاختيار» فى الصدارة.. و«المداح» منافس قوى

د.سالم الكتبي

موسم المزايدات وتجار الشعارات

د.مجدي بدران

اللياقة البدنية تحمى من مضاعفات الكورونا

كريمة أبو العينين

همه عاوزين إيه !!!

اﻟﻤﺰﻳﺪ