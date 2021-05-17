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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

طلب برلمانى عاجل بعقد جلسة خاصة لمناقشة العدوان الصهيوني على الفلسطينيين

المستشار حنفى جبالى
المستشار حنفى جبالى ، رئيس مجلس النواب

وجه ٢٢نائبا بمجلس النواب، طلبا عاجلا إلى رئيس مجلس النواب، لعقد جلسة خاصة للمجلس، استنادا الى المادة ٢٧٨ من اللائحة الداخلية ، وذلك لمناقشة التطورات الراهنة والعدوان الصهيوني، الهمجي على الشعب الفلسطيني.

 

واكد النائب مصطفى بكرى مقدم الطلب، ان الطلب مستوفى من حيث الشكل بتوقيع أكثر من ٢٠ عضوا حسبما تنص اللائحة الداخلية للمجلس.

 

وقال بكرى، إن الاجتماع هدفه، دعم تحركات القيادة السياسية، في وقف العدوان الصهيوني، على غزة، ووقف القمع، والتطهير العرقى، الذى يمارس ضد أهلنا في مناطق متعددة بالقدس وبحث آليات دعم الحقوق الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان.

 

وأكد بكرى، ان الموقعين على البيان هم النواب فريدة الشوباشى، ود محمد الفيومى، ونشوى الديب، وضياء الدين داوود، وفريدة البياضى، وعاطف مغاورى، وأحمد العرجاوى، وأحمد بلال، وأميرة أبو شقة، وأيمن أبو العلا، وحنان عوض، وأحمد الشرقاوى، وأمل سلامة، وأحمد فرغل، وبهاء الدين أبو الحمد، ووليد فرعون وأشرف أبو الفضل، وضحا مصطفى، وأحمد الشيشيني، أحمد عبد الحميد، وخالد أبو خطيب.

طلب عاجل رئيس مجلس النواب العدوان الصهيوني غزة الشعب الفلسطيني

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