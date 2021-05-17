ًصحيفة عبرية: وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل خلال يومين

قال مصدر دبلوماسي مطلع على جهود التوسط لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل":"نحن قريبون" ويجب التوصل إلى ذلك خلال "يومين كحد أقصى".

وذكرت القناة "12" العبرية أن عدم وفاء حماس بوعدها باستمرار إطلاق صواريخ من غزة تجاه تل أبيب قد يكون إشارة إلى تقدم المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار بين المقاومة والاحتلال الإسرائيلي.

كان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قال عقب مؤتمر صحفي عقده يوم الاثنين أنه سيتحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقت لاحق.

وقال بايدن ردا على سؤال حول إمكانية وقف إطلاق النار في الصراع: "سأتحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي في غضون ساعة، وسأكون قادراً على التحدث إليكم بعد ذلك".

وأدى الصراع الذى بدأ قبل أسبوعين إلى مقتل ما يقرب من 200 فلسطيني من بينهم 58 طفلاً ، فضلاً عن 10 إسرائيليين.

وجدد بايدن تأكيد دعمه لحل الدولتين وحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها في وقت سابق اليوم.