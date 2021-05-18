أقرب إلى زئير الأسد .. فيراري V6 هايبرد تظهر في لقطات تجسسية.. فيديو

تعتبر شركة فيراري هي واحدة من اقوى مصنعي السيارات الإيطالية حول العالم، و التي تشتهر بتدشين الإصدارات الرياضية الفاخرة الخاصة بأوامر التسارع، إلى جانب القدرات الفنية الاخري، حيث يرجع تاريخ تأسيسيها إلى عام 1929 على يد الإيطالي انزو فيراري، و الذي اتخذ مدينة مارانيلو مقرًا لها، لتنطلق بعدها العديد من الطرازات المتنوعة الخاصة بالصانع الصانع الإيطالي.

و ظهر وحش جديد من وحوش فيراري عبر احد مقاطع الفيديو التجسسية، معتمدًا على اطلالة مموهة تحمل خلفها الكثير من التوقعات، و لكن المثير للانتباه هو صوت المحرك الأقرب لـ زئير الأسد و هو الخاص بهذه النسخة، و التي من الأرجح أن تكون "فيراري v6".

جاءت السيارة بتمويهات كثيرة ولكنها تبدو مشابهة إلى حد كبير للنسخة الخارقة FERRARI SF90 STRADALE، و التى تعمل بنظام هايبرد حيث دعمت بعدد 4 محركات، الأول بنزين ثماني الاسطوانات من طراز V8، سعة 4000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 769 حصان.

بالإضافة إلى 3 محركات كهربائية اخرى بقوة 217 حصان، لتكون القوة الاجمالية لهذه المنظومة هي 986 حصان، مع 800 نيوتم/متر من عزم الدوران.

و تعد هذه النسخة هي المنافسة الاشرس للأيقونة الخارقة ماكلارين ارتوا، و التي تأتي بمحرك سداسي الاسطوانات V6، بسعة 3000 سي سي، و الذي ينتج قوة اجمالية قدرها 671 حصان، مع 804 نيوتن/متر من عزم الدوران.

وبالرغم من ظهور هذا الفيديو التجسسي لكن مازالت فيراري لم تفضح بالمعلومات و البيانات الخاصة بالنسخة المموه V6.