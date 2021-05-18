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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أقرب إلى زئير الأسد .. فيراري V6 هايبرد تظهر في لقطات تجسسية.. فيديو

اقرب إلى زئير الأسد
اقرب إلى زئير الأسد .. فيراري V6 هايبرد تظهر في لقطات تجسسية

تعتبر شركة فيراري هي واحدة من اقوى مصنعي السيارات الإيطالية حول العالم، و التي تشتهر بتدشين الإصدارات الرياضية الفاخرة الخاصة بأوامر التسارع، إلى جانب القدرات الفنية الاخري، حيث يرجع تاريخ تأسيسيها إلى عام 1929 على يد الإيطالي انزو فيراري، و الذي اتخذ مدينة مارانيلو مقرًا لها، لتنطلق بعدها العديد من الطرازات المتنوعة الخاصة بالصانع الصانع الإيطالي.

 

و ظهر وحش جديد من وحوش فيراري عبر احد مقاطع الفيديو التجسسية، معتمدًا على اطلالة مموهة تحمل خلفها الكثير من التوقعات، و لكن المثير للانتباه هو صوت المحرك الأقرب لـ زئير الأسد و هو الخاص بهذه النسخة، و التي من الأرجح أن تكون "فيراري v6".

 

جاءت السيارة بتمويهات كثيرة ولكنها تبدو مشابهة إلى حد كبير للنسخة الخارقة FERRARI SF90 STRADALE، و التى تعمل بنظام هايبرد حيث دعمت بعدد 4 محركات، الأول بنزين ثماني الاسطوانات من طراز V8، سعة 4000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 769 حصان.

 

بالإضافة إلى 3 محركات كهربائية اخرى بقوة 217 حصان، لتكون القوة الاجمالية لهذه المنظومة هي 986 حصان، مع 800 نيوتم/متر من عزم الدوران.

 

و تعد هذه النسخة هي المنافسة الاشرس للأيقونة الخارقة ماكلارين ارتوا، و التي تأتي بمحرك سداسي الاسطوانات V6، بسعة 3000 سي سي، و الذي ينتج قوة اجمالية قدرها 671 حصان، مع 804 نيوتن/متر من عزم الدوران.

 

وبالرغم من ظهور هذا الفيديو التجسسي لكن مازالت فيراري لم تفضح بالمعلومات و البيانات الخاصة بالنسخة المموه V6.

فيراري V6 هايبرد شركة فيراري فيراري السيارات الإيطالية العالم

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