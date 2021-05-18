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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

خدمة اجتماعية حلوان تعيد فتح منافذ بيع الكتب.. تفاصيل

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أعلنت كلية خدمة إجتماعية حلوان عن أنه قد تقررعودة فتح منافذ بيع الكتب الجامعية الخاصة بالكلية ابتداء من اليوم الأثنين 17مايو 2021 لتبداء مباشرة عمالها لبيع الكتب الجامعية.

 

يأتى هذا فى وقت تتابع فيه الكلية فعاليات الفصل الدراسى الثانى بنظام التعليم الهجين والذى يعنى نسبة 40% حضور للجامعة و60% لنظام الاون لاين لكافة الفرق والاقسام تنفيذا للإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا .


وكان قد قامت الكلية بغلق منافذ بيع الكتب إبتداء من يوم الأحد الموافق 9 مايو وحتى إنتهاء إجازة عيد الفطر المبارك .

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وطلبت الجامعة والكلية من الطلاب اتباع الإجراءات الاحترازية والمعروفة لمواجهة فيروس كورونا من لبس الكمامة وعدم خلعها أثناء تواجد الطلاب فى الجامعة مع مراعاة قوانين التباعد الاجتماعي بين الطلاب ومنع تجمع الطلاب وبعضهم البعض.

وزير التعليم العالي يوجه ببداء إعداد جداول الامتحانات 

 

وكان قد وجه الوزير الجامعات ببدء إعداد جداول امتحانات نهاية العام الدراسي، بحيث تبدأ الامتحانات خلال شهر يونيو وتنتهي مع بداية شهر يوليو بكافة الجامعات، وإعلانها للطلاب قبل بدء الامتحانات بوقت كافٍ، وبدء استعداد الجامعات لعقد امتحانات نهاية العام الدراسي، وإعداد كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة في هذا الشأن من الآن، بما يضمن حسن سير الامتحانات، وسلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، من خلال منع تكدس الطلاب بمدرجات الامتحانات، ومراعاة التباعد الاجتماعي الكافٍ بين الطلاب والاستفادة من كافة إمكانات الجامعات في إجراء الامتحانات بكامل الانضباط.


وجاء ذلك خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بعد ظهر اليوم الخميس، عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ لمتابعة سير الدراسة بالجامعات وبدء الاستعداد لامتحانات نهاية العام الدراسي الجامعي 2020/2021.

 

وأكد المجلس على تكثيف الاعتماد على التعليم الإلكتروني (الأون لاين) في تقديم المحاضرات النظرية للطلاب؛ بما يقلل الكثافات الطلابية بالمدرجات والقاعات الدراسية  وتقليل نسب حضور الطلاب للحرم الجامعي.

كما أكد المجلس إعادة هيكلة الجداول الدراسية الخاصة بحضور طلاب الكليات العملية؛ لتقليل عدد مرات حضورهم إلى الحد الأدنى الذي يسمح بإتقان المهارات العملية الضرورية لطلاب سنوات النقل والتخرج.

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