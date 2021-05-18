خدمة اجتماعية حلوان تعيد فتح منافذ بيع الكتب.. تفاصيل
أعلنت كلية خدمة إجتماعية حلوان عن أنه قد تقررعودة فتح منافذ بيع الكتب الجامعية الخاصة بالكلية ابتداء من اليوم الأثنين 17مايو 2021 لتبداء مباشرة عمالها لبيع الكتب الجامعية.
يأتى هذا فى وقت تتابع فيه الكلية فعاليات الفصل الدراسى الثانى بنظام التعليم الهجين والذى يعنى نسبة 40% حضور للجامعة و60% لنظام الاون لاين لكافة الفرق والاقسام تنفيذا للإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا .
وكان قد قامت الكلية بغلق منافذ بيع الكتب إبتداء من يوم الأحد الموافق 9 مايو وحتى إنتهاء إجازة عيد الفطر المبارك .
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وطلبت الجامعة والكلية من الطلاب اتباع الإجراءات الاحترازية والمعروفة لمواجهة فيروس كورونا من لبس الكمامة وعدم خلعها أثناء تواجد الطلاب فى الجامعة مع مراعاة قوانين التباعد الاجتماعي بين الطلاب ومنع تجمع الطلاب وبعضهم البعض.
وزير التعليم العالي يوجه ببداء إعداد جداول الامتحانات
وكان قد وجه الوزير الجامعات ببدء إعداد جداول امتحانات نهاية العام الدراسي، بحيث تبدأ الامتحانات خلال شهر يونيو وتنتهي مع بداية شهر يوليو بكافة الجامعات، وإعلانها للطلاب قبل بدء الامتحانات بوقت كافٍ، وبدء استعداد الجامعات لعقد امتحانات نهاية العام الدراسي، وإعداد كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة في هذا الشأن من الآن، بما يضمن حسن سير الامتحانات، وسلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، من خلال منع تكدس الطلاب بمدرجات الامتحانات، ومراعاة التباعد الاجتماعي الكافٍ بين الطلاب والاستفادة من كافة إمكانات الجامعات في إجراء الامتحانات بكامل الانضباط.
وجاء ذلك خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بعد ظهر اليوم الخميس، عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ لمتابعة سير الدراسة بالجامعات وبدء الاستعداد لامتحانات نهاية العام الدراسي الجامعي 2020/2021.
وأكد المجلس على تكثيف الاعتماد على التعليم الإلكتروني (الأون لاين) في تقديم المحاضرات النظرية للطلاب؛ بما يقلل الكثافات الطلابية بالمدرجات والقاعات الدراسية وتقليل نسب حضور الطلاب للحرم الجامعي.
كما أكد المجلس إعادة هيكلة الجداول الدراسية الخاصة بحضور طلاب الكليات العملية؛ لتقليل عدد مرات حضورهم إلى الحد الأدنى الذي يسمح بإتقان المهارات العملية الضرورية لطلاب سنوات النقل والتخرج.