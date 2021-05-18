الداخلية تشن حملاتها .. ضبط 14497 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية.. ضبط 3438 قضية سرقة تيار كهربائي و1166 مخالفة تموينية

حملة لـ الأمن العام ومكافحة المخدرات لضبط الخارجين عن القانون في القليوبية

إنقاذ 3 أشخاص سقطت سيارة بهم في مياه نهر النيل

إحباط عملية تهريب بضائع أجنبية وتنفذ 92 حكما قضائيا خلال 24 ساعة

شنت وزارة الداخلية اليوم عدة حملات أمنية على مدار الساعات الماضية حيث نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة لمواجهة كافة أشكال الفساد المالى والإدارى، والجرائم التى تؤثر سلبًا على المناخ الاستثمارى فى البلاد، وكذا الجرائم المُستحدثة التى ترتبط بالقطاع المصرفى فى ضبط (2) قضية.

كما نجحت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء عن ضبط (3438) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد، وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات فى مجال مكافحة وضبط كافة مخالفات قانون البيئة (حماية الثروة السمكية، حماية البيئة والمحميات الطبيعية، حماية نهر النيل والمجارى المائية) عن ضبط (52) قضية متنوعة.

وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات عن ضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط (2336) قضية متنوعة فى مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية.

كما تمكنت جهود الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، من ضبط (1166) قضية تموينية متنوعة (غش غذائى، لحوم ومصنعاتها، دقيق وأقماح، ثروة حيوانية، مواد بترولية، سجائر).

كما تمكنت قوات الإنقاذ بالأقصر، من إنقاذ ثلاثة أشخاص عقب سقوط سيارة بمياه نهر النيل.

وفي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المتواصلة في مجال اتخاذ كافة إجراءات الانتشار الامني ، وتفعيل التدابير اللازمة للتعامل الفوري مع المواقف والحوادث الطارئة التى تتطلب تدخل أمنى.

وأثناء مرور قوة أمنية من قسم شرطة البيئة والمسطحات بمديرية أمن الأقصر لتأمين المسطح المائي لنهر النيل بدائرة قسم شرطة القرنة تلاحظ سقوط إحدى السيارات بمياه نهر النيل أثناء تحرك معدية الأهالي من جزيرة أرمنت بالبر الشرقي اتجاه جزيرة أرمنت بالبر الغربي.

على الفور تم التعامل مع الموقف وتمكنت قوات قسمي (البيئة والمسطحات - الإنقاذ النهري) من إنقاذ مستقلي السيارة من الغرق (قائد السيارة – نجله "8سنوات" - طالبة ).

وبسؤال قائد السيارة قرر أنه أثناء استقلاله معدية الاهالى بالسيارة المشار إليها قام نجله بالعبث بفرامل السيارة مما أدى إلى سقوطها بنهر النيل .. وبسؤال المسئول عن المعدية أيد ما سبق.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

كما شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملة أمنية بالقليوبية لضبط العناصر الإجرامية والمحكوم عليهم الهاربين.

يأتي في إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها واستهداف وضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بتوجيه حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي استهدفت الأوكار والبؤر التى تآوى العناصر الإجرامية بقرية مشتهر ومحيطها بدائرة مركز شرطة طوخ وعدد من دوائر الأقسام والمراكز الشرطية بنطاق مديرية أمن القليوبية.

أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية عن ضبط قضية مخدرات ضُبط خلالها (كمية من المواد المخدرة) بحوزة أحد الأشخاص، وضبط (2) قطعة سلاح أبيض.

كذلك تم ضبط (4 قطع سلاح ناري – وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (4) متهمين، وضبط مراقب هارب، وتنفيذ (2133) حكم قضائي متنوع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وجارٍ استمرار الحملات.

كما، واصلت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية حملاتها الأمنية.

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية من ضبط قضية تهريب واحدة لبضائع أجنبية الصنع، وفى مجال الأمن العام تم ضبط عدد 10 قضايا.

وفى مجال المخالفات المرورية تم ضبط عدد 1797 مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال ضبط قضايا المخدرات تم ضبط قضية، وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ عدد 92 حكما قضائيا متنوعا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

كما، واصلت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية حملاتها الأمنية.

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية من ضبط قضية تهريب واحدة لبضائع أجنبية الصنع، وفى مجال الأمن العام تم ضبط عدد 10 قضايا.

وفى مجال المخالفات المرورية تم ضبط عدد 1797 مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال ضبط قضايا المخدرات تم ضبط قضية، وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ عدد 92 حكما قضائيا متنوعا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

كما، واصلت أجهزة وزارة الداخلية ، جهودها للحفاظ على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة، للحد من إنتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ، ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس.

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن ضبط 14497 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد 14462 شخصا.

واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 35 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة، وتحرير 2206 مخالفات للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 300 قضية في مجال منع تداول الشيشة باجمالي مضبوطات 2771 شيشة.

وذلك فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من إنتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة ، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بإرتداء الكمامات الواقية .