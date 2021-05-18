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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

٢٣ مايو.. تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة حلوان تطلق دورة تدريبية حول سبل تيسير المعاقين

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أطلق  مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة حلوان،   مجموعة  البرامج التدريبية لشهر مايو 2021، التي تهدف الى  تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.


ومن هذه الدورات التدريبية يتابع المركز  دورة تدريبية حول تدريبية سبل تيسير المعاقين بنظام الأون لاين عبر برنامج زووم  الساعة العاشرة صباحا حتى ٢ ظهرا يومى ٢٣
و ٢٤ مايو ٢٠٢١ .

 

وتهدف البرامج والدورات التدريبية إلى تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكيانات الرئيسية بالجامعة وإداراتها المركزية كل وفق تخصصه.

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وتقام هذه الدورة بنظام الاون لاين عبر تطبيق زووم و المنصات التعليمية الالكترونية بجامعة حلوان تنفيذ للاجرائات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا .  


وتقام البرامج تحت رعاية  الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث. 

 

جامعة حلوان مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات دورة تدريبية حول تدريبية سبل تيسير المعاقين دورة تدريبية اخبار التعليم

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