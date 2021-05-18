نقابة الفلاحين تدين الاعتداء الغاشم من الاحتلال على الفلسطينيين

قال حسين عبدالرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، إن جموع الفلاحين المصريين يرفضون ما يحدث من اعتداء وحشي غاشم على الشعب الفلسطيني الشقيق، لافتا إلى أن جنود الاحتلال تمادوا في طغيانهم؛ بما قضي على كل محاولات تحقيق السلام في المنطقة بأسرها.



وأضاف عبدالرحمن، خلال تصريحات له، أن الموقف المصري الرسمي الواضح والمساند للأشقاء في فلسطين؛ خفف من وتيرة الغضب الشعبي، مشيرا إلى أن ثقة الفلاحين في القيادة السياسية الحكيمة والخارجية المصرية الواعية في سعيها للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني كبح الغضب الشعبي الذي فوض القيادة السياسية في السعي لوقف المجازر التي تقع ضد الشعب الفلسطيني وإيقاف الاعتداء على المقدسات الاسلامية والمسيحية في دولة فلسطين الشقيقة.





وأوضح أبو صدام أن الفلاحين يدينون بأشد العبارات كل ما يحدث من إبادة للشعب الفلسطيني، ودمار للبنيه الأساسية في فلسطين، مشيرا إلى أن ما يحدث؛ يثبت للعالم همجية المحتل الإسرائيلي الذي لا يراعي أدنى المعايير الإنسانية في تجنب قتل الأطفال والنساء، ويخالف كل القوانين والأعراف الدولية ويرتكب جرائم حرب ضد المدنيين الفلسطينيين من النساء والأطفال والشيوخ.

وأشار أبو صدام إلى أنه يثمن الموقف الرسمي الشجاع للقيادة المصرية في الوقوف بجانب الأشقاء في فلسطين، وفتح معبر رفح لعلاج المصابين وتقديم كل العون للفلسطينيين، لافتا إلى أن ما تفعله قوات الاحتلال يؤكد صحة الموقف الشعبي المصري في رفض كل أشكال التطبيع مع هذا الكيان المغتصب للأراضي العربية.



وطالب كل القادة الشرفاء في العالم، بالوقوف إلى جانب الفلسطينيين لإقامة دولتهم المستقلة، مقدمًا التحية لكل شرفاء العالم الذين ينحازون بجانب الشعب الفلسطيني المستضعف.