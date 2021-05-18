شاهد| تكلفة إسقاط صاروخ فلسطيني واحد من قبل إسرائيل

عرضت قناة الحدث العربية فيديو يوضح الخسائر المادية الضخمة التي تتكبدها إسرائيل مع اعتراض كل صاروخ فلسطيني يطلق باتجاهها .

وأكد الفيديو أن الجيش الإسرائيلي اعلن أن الفصائل الفلسطينية اطلقت خلال الـ7 أيام أكثر من 3100 صاروخ باتجاه إسرائيل لافتا أن منظومة القبة الحديدة اعترضت نحو 1000 من الصواريخ القادمة اليها .

وأوضح الفيديو أن صحيفة إسرائيلية أشارت إلي التكلفة الباهظة لاعتراض كل صاروخ فلسطيني وقدرتها بـ50 إلي 100 ألف دولار لكل صاروخ تم اعتراضه .

وتابع الفيديو أن صواريخ الفصائل بدائية ومحلية الصنع ولا تتجاوز تكلفة الواحد منها 300 إلي 800 دولار رغم أن بعضها يحمل رؤوسا متفجرة ذات قدرة تدميرية عالية .



