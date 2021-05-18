البحث العلمي توضح تفاصيل برنامج U-SOLVE للتنمية المستدامة في المدن  

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن عمل برنامج U-SOLVE بالشراكة مع الدول الأعضاء و التى تشمل مصر وتمثلها أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا على دعم أصحاب المشاريع المبتكرة المتنامية ذات التأثير المحلى لتعزيز تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في المدن الحضرية ، وذلك إيماناً بقدرة رواد الأعمال ، وخاصة الشباب ، على تحويل الأفكار إلى أعمال ومشاريع حقيقية وفعلية لبناء نظام بيئى متكامل بدعم من الحكومات و الهيئات البحثية ومنظمات المجتمع المدنى و الجامعات و مراكز البحوث.



واوضحت أن ذلك في إطار تنفيذ أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة فى المناطق والبلدان الحضرية أهمية كبيرة وهامة لجعل المدن التى نعيش بها قابلة للإستدامة وصالحة للحياة على المدى الطويل، و لتحقيق ذلك تشرع النظم البيئية لريادة الأعمال إلى تقديم مساهمة قيمة في تصميم الحلول المبتكرة التي لها تأثير إيجابي ضد الآثار السلبية لتغير المناخ.

بينما يهدف برنامج U-SOLVE إلى تعزيز دعم رواد الأعمال الشباب في المناطق الحضرية مع التركيز على البيئة والتنمية المستدامة، وذلك من خلال إنشاء نموذج للتنمية الحضرية يعتمد على ريادة الأعمال المبتكرة ، ومعالجة تحديات التنمية المستدامة ، وتعزيز النظم البيئية للأعمال الحضرية ، وخلق فرص العمل في الأسواق الاجتماعية والبيئية الناشئة.

واشارت إلى أنه يسعى المشروع إلى إنشاء شبكة من المحاور لتكون أداة قوية على مستوى البحر الأبيض المتوسط ​​، حيث سيعمل صانعو السياسات المحلية و المراكز البحثية، ومنظمات التنمية، والمبتكرون، والقائمين على الاستثمار مع بعضهم البعض من أجل تعزيز التغيير وإنتاج القيمة الاقتصادية في إطار التنمية المستدامة. أما على مدى دول البحر المتوسط ​​، سيساهم المشروع في التحول إلى نهج متكامل موجه نحو التأثير فى مجال ريادة الأعمال بحيث ترتبط الأبعاد المحلية والعالمية للأعمال الجديدة بنموذج التنمية المستدامة.

واوضحت أنه يعد برنامج U-SOLVE (Urban sustainable development Solutions Valuing Entrepreneurship)أحد البرامج الممولة من الاتحاد الأوروبى ، وهو برنامج لإنشاء نموذج للتنمية الحضرية يعتمد على ريادة الأعمال المبتكرة ، ومعالجة تحديات التنمية المستدامة ، ويضم خمس دول مشاركة وهى إيطاليا، اليونان ، مصر، الأردن ، قبرص ، وفلسطين.



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