5 خطوات لحماية الهيكل الخارجي للسيارة .. تعرف عليها

تلعب السيارة دورًا كبيرًا في حياتنا اليومية، فهي وسيلة الانتقال الأشهر حول العالم، حيث توفر الكثير من الوقت و الجهد أيضًا، و ربما يمثل كل جزء بداخلها أهمية كبيرة لقائد السيارة، لذا فيحرص الكثير على سلامتها و صيانتها باستمرار، و لكن يبقى سؤال مهم في هذا الموضوع و هو كيف نقوم بحماية الهيكل الخارجي ؟

و في سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري افضل النصائح الخاصة بكيفية حماية الهيكل الخارجي للسيارة.

– الاصطفاف

يجب أن تكون طريقة الاصطفاف خالية من تلك المخاطر و هي، التوقف اسفل الأشجار الشاهقة و النخيل، بالإضافة إلى لوحات الدعاية، و الأبنية التي مازالت تحت الانشاء، لتجنب سقوط الاجسام الصلبة، كما يجب أن تقوم بدعم المركبة بمستشعرات الركن لسهولة الاصطفاف.

– أسلوب القيادة

ابتعد عن أسلوب القيادة المتلاصق و ذلك لتجنب الاحتكاكات القوية، سواء كانت بشكل مباشر مع المركبات الاخرى، أو بأحد الاعمدة الخرسانية و التي توجد داخل الجراجات، أو بالأجسام الصلبة على العموم و اليت تنال من حالة الهيكل الخارجي للسيارة.

– أشعة الشمس المباشرة

لكي تحافظ على المظهر الخارجي لطلاء السيارة، فلابد أن تتجنب تمامًا الاصطفاف اسفل اشعة الشمس المباشرة، و التي تعمل على تآكل الطلاء الخارجي للسيارة مما تسبب الكثير من المشكلات ابرزها الـ"كلح" و تغيير اللون.

– غطاء السيارة

من الأفضل أن نقوم باستخدام غطاء لحماية الخاص بالسيارة، و الذي يقوم بحمايتها من الاتربة و الاشعة الضارة، بالإضافة إلى مخاطر مياه الأمطار و التي تزيد من مخاطر عوامل الصدأ و الباروما.

– طبقات الحماية

يلجأ الكثير باستخدام تكنولوجية النانو سيراميك و التي تعمل على حماية السيارة من المخاطر المختلفة، و هي عبارة عن لاصق شفاف يلصق باحترافية شديدة على الهيكل الخارجي للسيارة، و ننصح بالابتعاد على المنتجات المقلدة حتى لا تتعرض السيارة لمشكلات اكبر.