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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

5 خطوات لحماية الهيكل الخارجي للسيارة .. تعرف عليها

5 خطوات لحماية الهيكل
5 خطوات لحماية الهيكل الخارجي للسيارة .. تعرف عليهم

تلعب السيارة دورًا كبيرًا في حياتنا اليومية، فهي وسيلة الانتقال الأشهر حول العالم، حيث توفر الكثير من الوقت و الجهد أيضًا، و ربما يمثل كل جزء بداخلها أهمية كبيرة لقائد السيارة، لذا فيحرص الكثير على سلامتها و صيانتها باستمرار، و لكن يبقى سؤال مهم في هذا الموضوع و هو كيف نقوم بحماية الهيكل الخارجي ؟ 

 

و في سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري افضل النصائح الخاصة بكيفية حماية الهيكل الخارجي للسيارة.

 

 – الاصطفاف 

 

يجب أن تكون طريقة الاصطفاف خالية من تلك المخاطر و هي، التوقف اسفل الأشجار الشاهقة و النخيل، بالإضافة إلى لوحات الدعاية، و الأبنية التي مازالت تحت الانشاء، لتجنب سقوط الاجسام الصلبة، كما يجب أن تقوم بدعم المركبة بمستشعرات الركن  لسهولة الاصطفاف.

 

 – أسلوب القيادة 

 

ابتعد عن أسلوب القيادة المتلاصق و ذلك لتجنب الاحتكاكات القوية، سواء كانت بشكل مباشر مع المركبات الاخرى، أو بأحد الاعمدة الخرسانية و التي توجد داخل الجراجات، أو بالأجسام الصلبة على العموم و اليت تنال من حالة الهيكل الخارجي للسيارة.

 

 – أشعة الشمس المباشرة 

 

لكي تحافظ على المظهر الخارجي لطلاء السيارة، فلابد أن تتجنب تمامًا الاصطفاف اسفل اشعة الشمس المباشرة، و التي تعمل على تآكل الطلاء الخارجي للسيارة مما تسبب الكثير من المشكلات ابرزها الـ"كلح" و تغيير اللون.

 

 – غطاء السيارة 

 

من الأفضل أن نقوم باستخدام غطاء لحماية الخاص بالسيارة، و الذي يقوم بحمايتها من الاتربة و الاشعة الضارة، بالإضافة إلى مخاطر مياه الأمطار و التي تزيد من مخاطر عوامل الصدأ و الباروما. 

 

 – طبقات الحماية 

 

يلجأ الكثير باستخدام تكنولوجية النانو سيراميك و التي تعمل على حماية السيارة من المخاطر المختلفة، و هي عبارة عن لاصق شفاف يلصق باحترافية شديدة على الهيكل الخارجي للسيارة، و ننصح بالابتعاد على المنتجات المقلدة حتى لا تتعرض السيارة لمشكلات اكبر.

5 خطوات الهيكل الخارجي السيارة حياتنا اليومية حول العالم افضل النصائح

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