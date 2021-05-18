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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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فرنسا تستضيف مؤتمرا دوليا لدعم السودان و تخفيف الديون المتراكمة عليه من قبل النظام السابق.. ودعم مصري كامل لإنعاش البلد الشقيق

ماكرون وحمدوك
ماكرون وحمدوك

- الرئيس السيسي: التزام مصري راسخ بمواصلة دعم الأشقاء في السودان

- القيادة دعت جميع شركاء السودان لمساندة الخرطوم 

-السعودية ترحب بنتائج مؤتمر باريس 

 

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلغاء ديون السودان البالغة 5 مليارات دولار المستحقة لفرنسا في محاولة منه لدعم القيادة الانتقالية للبلد العربي ومساعدة اقتصادها المتعثر على التعافي، وذلك في مؤتمر في باريس، حضره الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجمع كذلك قادة أفارقة ودائنين دوليين، وفق ما ذكرت شبكة فوكس نيوز الأمريكية.

 

استضاف ماكرون الحدث اليوم الاثنين واستضاف الجنرال عبد الفتاح برهان ، رئيس المجلس السيادي الحاكم في السودان ، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك. 

وحضر الاجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي ، وكذلك المدير العام لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد، ورئيسة إثيوبيا.

 

ويهدف المؤتمر إلى إعادة دمج السودان في المجتمع الدولي بعد ثلاثة عقود من العزلة.

و أدت انتفاضة شعبية في الدولة العربية الأفريقية إلى الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في عام 2019.

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قال ماكرون في مؤتمر صحفي "نؤيد إلغاء ديون السودان بالكامل (تجاه فرنسا)". 

أضاف"نتوقع من المشاركين الآخرين ... بذل جهد مماثل ، وهو الجهد المطلوب لتحرير السودان من عبء الديون.".

 

وذكر ماكرون إن عملية عالمية لخفض ديون السودان يجب أن يطلقها صندوق النقد الدولي رسميا بنهاية يونيو.

 

وأضاف أن فرنسا ستقدم أيضًا قرضًا بقيمة 1.5 مليار دولار لسداد متأخرات السودان لصندوق النقد الدولي.

 

وأعرب البرهان عن أمله في أن "يمهد هذا الطريق لدائنين آخرين للسودان".

 

يأتي ذلك فيما التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بقصر الإليزيه في العاصمة الفرنسية باريس.

 

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية،  أن اللقاء تطرق كذلك إلى قضية سد النهضة، حيث أكد الرئيس تمسك مصر بحقوقها المائية من خلال التوصل إلى اتفاق قانونى منصف وملزم يضمن قواعد واضحة لعملية ملء وتشغيل السد، ويحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف، مشددًا على أن مصر لن تقبل بالإضرار بمصالحها المائية.

 

كما شارك الرئيس السيسي في مؤتمر باريس لدعم المرحلة الانتقالية في السودان، وقال السفير بسام راضي المتحدث أن الرئيس السيسي التقي بعدد من الزعماء الأفارقة والشخصيات الدولية المشاركة في المؤتمر.

 

أفاد السفير بسام راضي ، أن الرئيس السيسي أكد  في كلمته أمام مؤتمر دعم السودان  التزام مصر الراسخ بمواصلة دعم الأشقاء في السودان.

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ودعا الرئيس السيسي، جميع شركاء السودان لمواصلة دعم ومساندة الجهود السودانية.

 

من جانبها، أكدت وزارة الخارجية السعودية عن ترحيب المملكة بالنتائج المثمرة الصادرة عن مؤتمر باريس لدعم جمهورية السودان، وكل ما فيه من مصلحة، لتنمية وازدهار السودان وشعبه.

 

وأعلنت المملكة عن تقديم منحة للمساهمة في تغطية جزء من الفجوة التمويلية لجمهورية السودان لدى صندوق النقد الدولي بنحو 20 مليون دولار، إضافة إلى تحويل رصيد المملكة في حسابي الطوارئ والرسوم المؤجلة لدى صندوق النقد الدولي للمساهمة في معالجة متأخرات وتخفيف أعباء الديون على جمهورية السودان.

 

اتخذت الحكومة الانتقالية في السودان مجموعة من الإجراءات في الأشهر الأخيرة لتغيير اقتصاد البلاد. وتضمنت تلك الإجراءات تعويمًا منظمًا للجنيه السوداني في خطوة غير مسبوقة أدت إلى ارتفاع أسعار الوقود والسلع الأساسية الأخرى.

 

كان التعويم مطلبًا رئيسيًا لصندوق النقد الدولي ، ومن المتوقع أن ينهي السودان في سبتمبر برنامجًا مدته 12 شهرًا للفوز بإعفاء من ديونه الخارجية ، والتي تبلغ 70 مليار دولار.

 

وأشاد حمدوك بـ "المؤتمر التاريخي التاريخي" ، وتمنى أن يكون المؤتمر نقطة انطلاق لعودة الاستثمارات الخاصة والدولية إلى السودان في أعقاب التغيرات الاقتصادية التي أطلقتها الحكومة الانتقالية.

 

يعاني السودان المنزوع من السيولة النقدية منذ سنوات من مجموعة من المشاكل الاقتصادية ، بما في ذلك عجز كبير في الميزانية ونقص واسع النطاق في السلع الأساسية وارتفاع أسعار الخبز والسلع الأساسية الأخرى.

 ارتفع معدل التضخم السنوي في البلاد إلى ما يزيد عن 300٪ الشهر الماضي ، وهو أحد أعلى المعدلات في العالم.

 

غرقت البلاد في أزمة اقتصادية عندما انفصل الجنوب الغني بالنفط في عام 2011 بعد عقود من الحرب ، آخذًا معه أكثر من نصف الإيرادات العامة و 95٪ من الصادرات.

 

كان السودان أيضًا منبوذًا دوليًا بعد وضعه على قائمة الولايات المتحدة للدول الراعية للإرهاب في التسعينيات، وهذا استثنى البلاد إلى حد كبير من الاقتصاد العالمي.

 

شطب الرئيس  الأمريكي السابق دونالد ترامب اسم السودان من القائمة السوداء بعد أن وافقت الحكومة الانتقالية على دفع 335 مليون دولار كتعويض لضحايا الهجمات التي نفذتها شبكة القاعدة التي يتزعمها أسامة بن لادن بينما كان الزعيم الإرهابي يعيش في السودان.

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قال الدكتور سليمان بالدو ، كبير المستشارين في مجموعة المراقبة ،ذا سينتراي ، إن الحكومة الانتقالية السودانية تواصل تحقيق "تقدم مشجع" ، لكن "هذا التقدم يخاطر بالتراجع ما لم يكن متجذرًا في تحول ملموس بعيدًا عن الفساد لعقود من قبل النظام السابق ".

 

وأضاف بالدو: "يجب أن تتعامل الحكومة الانتقالية مع هذا الإرث بتصميم أكثر مما أظهرته حتى الآن".

 

يوم الثلاثاء ، ستركز قمة أخرى يستضيفها ماكرون على طرق تمويل الاقتصادات الأفريقية لمساعدتها على التعافي من خسائر اقتصادية فادحة بسبب الوباء.

 

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