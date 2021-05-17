مدرب صن داونز: الأهلي يعانى دفاعيا وسيلعب على المرتدات فى لقاء الإياب

أكد مانكوبا منجيثي مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ماميلودي صن داونز، أن فريقه يعرف كيفية التسجيل فى الأهلي عندما يلتقيان في مباراة الإياب من ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال مانجيثي في تصريحات للصحفيين نقلها موقع "سوكرلادوما" الجنوب إفريقي: "المشكلة الأكبر هي كيفية تعامل الأهلي مع المباراة لأنه لن يستمر طويلا إن لعب بنفس الحدة التي لعب بها في القاهرة ، وسيضطر الأهلي للاعتماد على الهجمات المرتدة".

وتابع "لا أعتقد أن الأهلي فريق جيد في الدفاع واللعب حول منطقة جزائه وعندما يعود للعمق في منتصف ملعبه ، أعتقد هذا ما جعلنا نظهر بشكل أفضل في الشوط الثاني لأنهم لم يضغطوا علينا من الأمام، لقد تراجعوا وذلك أعطانا مساحة أكبر قليلا للوصول إلى نصف المساحات والمساحات خلف لاعبي الوسط واللعب بين الخطوط".

وأضاف مانجيثي "الأهلي ليس فريقا دفاعيا، هو فريق جيد في الهجوم، لكن لو هاجمونا في بريتوريا لا أراهم يصمدون لـ90 دقيقة".

وعن المباراة السابقة قال: "كما توقعت دائما هي مباراة صعبة ضد الأهلي، لكنني أؤمن إننا لعبنا جيدا جدا ولكن واجهنا سوء حظ بعدم تسجيل أي هدف، لم أر فريقا يأتي إلى مصر ويتفوق على الأهلي في الاستحواذ".

وأكمل " لعب الأهلي على الهجمات المرتدة كان أمرا مثيرا بالنسبة لي، ولكن هذا الشوط الأول والشوط الثاني يجمعنا في جوهانسبرج".

وأتم "بدأنا المباراة جيدا ولعبنا جيدا في نصف المساحات وأجبرناهم على العودة للخلف لكن لسوء الحظ لم نستغل الفرص التي أتيحت لنا وارتطمت الكرة في القائم مرة وأهدرنا رأسية من ركلة ركنية، والشوط الثاني كان جيدا ولكننا لم نخلق فيه فرصا مثما فعلنا في الشوط الأول".