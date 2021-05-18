عملت في تجارة العملة قبل توظيف الأموال.. أشرف السعد: 13 مليون دولار حصيلة المودعين يوميا

قال رجل الأعمال أشرف السعد، إنه لو الاخوان استمروا في الحكم كانت مصر ستصبح كإيران، مضيفا أن تركيا تجاهلت القضية الفلسطينية و لكن مصر ظلت تدافع عنها.

وأضاف السعد، في حواره الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن مصر دولة أعلنت الحرب على الكيان الصهيوني من أجل الشعب الفلسطيني، لافتا إلى أن مصر تعطلت كثيرا بسبب القضية الفلسطينية.



وتابع رجل الأعمال أشرف السعد، أن مصر ضحت بشهداء من أولادها وقيادات القوات المسلحة من أجل الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية، مستدركا إنه 25 سنة من التنمية توقفت في مصر بسبب الحرب التي خاضتها ضد الكيان الصهيوني.



وأكمل رجل الأعمال أشرف السعد، أنه كنت أعمل في تجارة العملة قبل توظيف الأموال ولم تكن جريمة في وقتها لافتا إلى أن 13 مليون دولار حصيلة المودعين يوميا.



وتابع السعد، أنه اللواء فؤاد علام أكد أنني وأحمد الريان ليس لنا علاقة بتمويل الإرهاب.