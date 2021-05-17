السعودية ترفع حظر السفر عن مواطنيها ضمن شروط محددة ..تعرف عليها

عرضت قناة العربية فيديو يؤكد رفع الحظر عن مواطنين السعودية والسماح لهم بالسفر ولكن بناء علي شروط محددة مؤكدا أن هناك 225 رحلة طيران حلقت من مطار " الملك خالد " بالرياض هذا بالإضافة إلي رحلات انطلقت من تسعة مطارات أخري بالسعودية .

وأضاف الفيديو أن هذه الرحلات انطلقت بعد ساعات من سريان قرار رفع تعليق السفر عن المواطنين إلي دول معينة وبناء علي شروط محددة وهذا بعد أن كان السفر محظورا لأكثر من عام بسبب وباء كورونا .

وبحسب الفيديو فأن من يسمح لهم بالسفر هم من تلقوا جرعتين من لقاح كورونا والمتعافين من الإصابة خلال الـ6 شهور الماضية ومن تلقي جرعة واحدة قبل السفر بـ14 يوم .

وتابع الفيديو أن معبر " الملك فهد " عبر منه ما يزيد عن ألفي مركبة وهذا وسط أجواء احتفالية باستئناف السفر لافتا أن وزارة الداخلية حدثت شروط السفر إلي البحرين .