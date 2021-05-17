عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أشرف السعد: على أبو مازن الاعتذار وتعظيم سلام للجيش المصري

صدى البلد

طالب رجل الأعمال أشرف السعد، الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن وكل المتواجدين في قطاع غزة الاعتذار لأي إساءة تجاه مصر وقيادتها وشعبها.


وأضاف السعد، في حواره الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن مصر دولة أعلنت الحرب على الكيان الصهيوني من أجل الشعب الفلسطيني، لافتا إلى أن مصر تعطلت كثيرا بسبب القضية الفلسطينية.


وتابع أن مصر ضحت بشهداء من أولادها وقيادات القوات المسلحة من أجل الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية، مستدركا إنه 25 سنة من التنمية توقفت في مصر بسبب الحرب التي خاضتها ضد الكيان الصهيوني.

 

فيما عرض موسى، مقطع فيديو لحوار سابق، مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، قال فيه :"محمد مرسي ابلغني على موافقته على استقطاع 1600 كيلو مترا من سيناء وضمها لقطاع غزة".

 

وفي نهاية الفقرة قدم رجل الأعمال أشرف السعد، التحية للجيش المصري العظيم.

أخبار التوك شو اليوم أشرف السعد قطاع غزة الإعلامي أحمد موسى

موضوعات متعلقة

أشرف السعد: أحلم بتأسيس شركة تأمين إجباري مثل الموجودة في أوروبا

ترشيحاتنا

مذاهب الفقهاء في خصم الدين عند حساب الزكاة.. دار الإفتاء تكشف عنها

مأدبة عشاء بالإليزيه تكريما لـ السيسي والرؤساء المشاركين فى مؤتمر دعم السودان

موجز السوشيال ميديا: مطرب شهير يتوعد حمو بيكا.. واحتفال محمد صلاح بهدف أليسون

وكيل إسكان النواب يجري استطلاع رأي حول اشتراطات البناء الجديدة وفتح التراخيص

إدارة الزمالك تعتمد التعاقد مع الإنتاج الحربي لبناء فرع النادي والاستاد

عنان: ننتظر موجة رابعة من كورونا ونعمل على تقييد خطورة الفيروس.. فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فرجانى ساسي يطلب راتبا يوميا خياليا من الزمالك لتجديد عقده .. إعرف القيمة

وفاة عميد دار علوم الأسبق ليلحق بنجله بعد أسبوعين.. صور

لونج بيتش تكشف عن سر فقدان السيطرة على الصاروخ الأمريكي وفشل المهمة.. فيديو

الجمهور مايعرفش شكلهم .. ما لا تعرفه عن زوجة عادل إمام وابنته

كوليرا وحصبة واغتصاب.. الصحة العالمية: الوضع في إقليم تيجراي الإثيوبي مروع

إجراء جديد من كاف بشأن شكوى الأهلي ضد حكم مباراة صن داونز.. تفاصيل

السقا يرد على مها أحمد: العيش والملح عقد يا أختي العزيزة

السيسي يلتقي رئيسة إثيوبيا في باريس.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بوجاتي تستعد لطرح لافواتور نوار أغلى سيارة فى العالم .. صور

بعد حذف منشورات فلسطين.. فيسبوك تتلقى الضربة القاضية من المستخدمين.. صور

كارثة خطيرة.. كورونا يقتل آلاف الأطفال والرضع في هذا البلد.. صور

صورة حيرت الملايين.. فتاة بنصف جسد فهل يمكنك إيجاد الجزء الآخر؟

فيديو

هدد بحرق المنطقة.. كيف تصدت الشرطة لـ بلطجي الجمالية "فيديوجراف"

فيديوجراف.. مرض غامض يصيب الفنان إسلام إبراهيم

7 ملايين محضر في 5 أشهر.. اعرف عقوبة سرقة الكهرباء «فيديوجراف»

فيديوجراف.. تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة نادية العراقية

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: موقف مصر المشرف في أحداث فلسطين ودلالاته

عثمان المقدم يكتب: رأيتها من شرفتى

رجب الشرنوبي يكتب: قفزة في الهواء

سعد الفقي يكتب: الهواة.. ومواقف مصر التي لا تنسى

محمد مبروك الشيلاني يكتب: القدسُ بين قدَرِها وقدْرِها

أحمد عمر يكتب: لم يكن مجرد عيد...!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

توحيد الصف قبل إقامة الدولة

ريهام مازن

موقف السيسي "الصقر" من قطاع غزة!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: ابتكار السياسات والاضطراب

محمد أرسلان

كردستان وفلسطين

مديحة عاشور

«الاختيار» فى الصدارة.. و«المداح» منافس قوى

د.سالم الكتبي

موسم المزايدات وتجار الشعارات

د.مجدي بدران

اللياقة البدنية تحمى من مضاعفات الكورونا

كريمة أبو العينين

همه عاوزين إيه !!!

اﻟﻤﺰﻳﺪ