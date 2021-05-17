أشرف السعد: على أبو مازن الاعتذار وتعظيم سلام للجيش المصري

طالب رجل الأعمال أشرف السعد، الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن وكل المتواجدين في قطاع غزة الاعتذار لأي إساءة تجاه مصر وقيادتها وشعبها.



وأضاف السعد، في حواره الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن مصر دولة أعلنت الحرب على الكيان الصهيوني من أجل الشعب الفلسطيني، لافتا إلى أن مصر تعطلت كثيرا بسبب القضية الفلسطينية.



وتابع أن مصر ضحت بشهداء من أولادها وقيادات القوات المسلحة من أجل الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية، مستدركا إنه 25 سنة من التنمية توقفت في مصر بسبب الحرب التي خاضتها ضد الكيان الصهيوني.

فيما عرض موسى، مقطع فيديو لحوار سابق، مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، قال فيه :"محمد مرسي ابلغني على موافقته على استقطاع 1600 كيلو مترا من سيناء وضمها لقطاع غزة".

وفي نهاية الفقرة قدم رجل الأعمال أشرف السعد، التحية للجيش المصري العظيم.