رسميا.. كريم حسن شحاتة مديرا رياضيا لفريق البنك الأهلي

أعلنت لجنة الكرة بنادي البنك الأهلي انضمام الكابتن كريم حسن شحاته إلى منظومة فريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي في منصب المدير الرياضي.

واستأنف فريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي تدريباته الجماعية مساء أمس عقب الراحة 24 ساعة التي أقرها خالد جلال المدير الفني للفريق عقب لقاء المقاولون العرب في الجولة الثانية والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويستعد فريق البنك الأهلي لمواجهة فريق سموحة ضمن مباريات الجولة الثالثة والعشرين والمقرر لها في السادس، والعشرين من الشهر الجاري.