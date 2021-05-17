النشرة الاقتصادية.. وظائف جديدة في البنك المركزي.. و60 جهة حكومية تصرف رواتب الموظفين الأسبوع المقبل

ينشر موقع “صدي البلد” الاخباري، أبرز الفعاليات والأحداث الاقتصادية علي مدار اليوم الاثنين والتي من بينها :

خبير: زيارة الرئيس لفرنسا تؤكد ثقل مصر في إفريقيا والشرق الأوسط

قال الدكتور عبدالمنعم السيد ، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لفرنسا بناء علي دعوه الرئيس الفرنسي ماكرون تؤكد ثقل مصر ودورها المحوري في افريقيا والشرق الاوسط، موضحا أن مشاركه مصر في مؤتمر دعم المرحلة الانتقالية في السودان" توضح أهمية تكاتف المجتمع الدولي لمساندة السودان خلال المرحلة التاريخية الهامة التى يمر بها، واستعراض الجهود المصرية الجارية في هذا على مختلف المستويات الاقتصادية والسياسية والأمنية.



البنك المركزي يعلن عن وظائف جديدة.. تفاصيل

أعلن البنك المركزي المصري إتاحة 3 وظائف جديدة من أصحاب الدرجات العلمية العليا، موضحا إنه من بين تلك الوظائف "محلل مالي، و خبير اقتصادي، خبير اقتصاد صناعي" ضمن وظائف قطاع مراقبة المخاطر الكلية.



لمواجهة «الشح المائي»‎..خبيرة تطالب بتشكيل «مجلس أعلى» لترشيد استهلاك المياه

طالبت الخبير الدولية في مجال الزراعات البديلة والمحاصيل غير التقليدية الدكتورة شكرية المراكشي بتشكيل «مجلس أعلي» يكون تابعاً لرئاسة الجمهورية، لإدارة شئون المياه ومواجهة قضايا «الشح المائي»، الذي ينذر بالخطر إذا تأخرنا في إصدار القرارات السيادية التي تلزم الجميع بالمحافظة على هذا المصدر الشحيح والمكلف أيضا وترشيد استخداماته.

محلل اقتصادي: تجربة الإصلاح الاقتصادي في مصر ملهمة للدول الأفريقية

قال محمد عبد الوهاب، المستشار المالي والمحلل الاقتصادي، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى باريس للمشاركة في مؤتمر باريس لدعم المرحلة الانتقالية في السودان، وقمة تمويل الاقتصاديات الإفريقية؛ سيدفع بشكل كبير عجلة التنمية داخل القارة الإفريقية، ويساعد في جذب مزيدٍ من الاستثمار الأجنبي المباشر لدول القارة لما تتمتع به مصر من ثقل اقتصادي بالقارة، إلى جانب العلاقات الطيبة مع الجانب الفرنسي المضيف للقمة.



البنك المركزي: 4.3 تريليون جنيه حجم الائتمان بالعملة المحلية لغير الحكومة في فبراير الماضي

انخفض حجم الائتمان المحلي بالعملة المحلية إلي 4.25 تريليون جنيه في فبراير الماضي بعد أن كان 4.3 تريليون جنيه في يناير من نفس العام ومقارنة بـ 4.24 تريليون جنيه في ديسمبر من العام الماضي.



60 جهة بالحكومة تصرف رواتب شهر مايو.. اعرف المواعيد

تبدأ وزارة المالية خلال الأسبوع المقبل؛ وتحديدا اعتبارا من الأحد القادم وعلي مدار 5 أيام متصلة؛ في صرف مرتبات العاملين بالدولة عن شهر مايو الجاري، من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو قوانين وكوادر خاصة وذلك علي مستوي الجهات والوزارات الخاضعة للموازنة العامة والوحدات المحلية والاقتصادية والخدمية وما في حكمها.