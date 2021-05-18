الطاهري : مصر تبذل جهودا كبيرة من أجل عملية السلام في فلسطين.. فيديو
قال الكاتب الصحفي أحمد الطاهري أن مصر تعتبر الراعي الرئيس لعملية السلام في فلسطين مؤكدا أن حديث السيد الرئيس هو الأمل لعملية السلام بالمنطقة .
وأضاف الطاهري خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مساء دي ام سي عبر فضائية دي ام سي أن مصر بذلت جهودا مضنية من أجل التوصل لعلية السلام فى فلسطين .
وتابع لكاتب الصحفي أحمد الطاهري أن المصري هو الضمير الحي في القضية الفلسطينة مؤكدا أن الجميع يعول على الدور المصري .
وأشار الطاهري إلى أن مصر لديها رؤية شاملة لقضايا أفريقيا مؤكدا أن أفريقيا تمثل عمق استراتيجي لمصر .