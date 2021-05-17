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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إسعاد يونس تهنئ عادل إمام بعيد ميلاده .. شاهد

صدى البلد

هنأت الإعلامية إسعاد يونس الفنان عادل إمام بعيد ميلاده ونشرت صورة له من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى  “انستجرام ”. 

وعلقت قائلة “ كل سنة وأنت طيب يا أستاذ، ربنا يحفظك لينا يا رب”.

ويُصادف اليوم الاثنين، عيد ميلاد الزعيم عادل إمام الـ 81 الذي وُلد 17 مايو من عام 1940، ويعد أحد أعمدة الفن وأيقونة الكوميديا في مصر والوطن العربي.


الزعيم صاحب الـ81 عامًا، بدأت شهرته في مرحلة سبعينيات القرن العشرين من خلال أفلام أدى فيها دور البطولة مثل "البحث عن فضيحة" و"عنتر شايل سيفه" و"البحث عن المتاعب"، وحصل على العديد من الجوائز على مدار تاريخه من عدة مهرجانات سينمائية دولية أبرزها القاهرة ودبي وساو باولو وتريبيكا ومراكش وقرطاج، كما حصل على الوسام الوطني للاستحقاق من قبل الرئيس التونسي السابق الباجي قائد السبسي عام 2016.

 

عادل إمام اسعاد يونس الفنان عادل إمام الرئيس التونسي

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