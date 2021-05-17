إسعاد يونس تهنئ عادل إمام بعيد ميلاده .. شاهد

هنأت الإعلامية إسعاد يونس الفنان عادل إمام بعيد ميلاده ونشرت صورة له من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى “انستجرام ”.

وعلقت قائلة “ كل سنة وأنت طيب يا أستاذ، ربنا يحفظك لينا يا رب”.

ويُصادف اليوم الاثنين، عيد ميلاد الزعيم عادل إمام الـ 81 الذي وُلد 17 مايو من عام 1940، ويعد أحد أعمدة الفن وأيقونة الكوميديا في مصر والوطن العربي.



الزعيم صاحب الـ81 عامًا، بدأت شهرته في مرحلة سبعينيات القرن العشرين من خلال أفلام أدى فيها دور البطولة مثل "البحث عن فضيحة" و"عنتر شايل سيفه" و"البحث عن المتاعب"، وحصل على العديد من الجوائز على مدار تاريخه من عدة مهرجانات سينمائية دولية أبرزها القاهرة ودبي وساو باولو وتريبيكا ومراكش وقرطاج، كما حصل على الوسام الوطني للاستحقاق من قبل الرئيس التونسي السابق الباجي قائد السبسي عام 2016.