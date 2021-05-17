على تطبيق شاهد.. حفل جديد لـ جورج وسوف في 20 مايو

أعلنت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، تنظيم حفل غنائي لسلطان الطرب العربي جورج وسوف، يتم بثه أونلاين عبر تطبيق شاهد VIP يوم الخميس 20 مايو المقبل، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية.

من جهة أخرى، حصدت أغنية «صاحي الليل» للفنان جورج وسوف، 7 ملايين و806 ألف مشاهدة بعد طرحها 17 ديسمبر الماضي على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، لتلقي الأغنية التي تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب رواجًا بين جمهور وسوف ومتابعيه. أغنية، «صاحي الليل» لـ جورج وسوف، كلمات: ملاك عادل، وألحان: محمد يحيى، وتوزيع موسيقي: سليمان دميان، والكليب من إخراج: رودلف جبري.

وتقول كلمات الأغنية:

يا بختك يللي صاحي الليل ما دام كان السبب واحدة

ومين يقدر ينام الليل هو وخيالو مع واحدة

في ناس بتنام على احدى عشر أو اثني عشر وناس واحدة

وناس في الحب ما بتغفلش في اليوم كله ساعة واحدة

صباح الفل ع العشاق

صباح الفل ع الصاحيين

هغني لكل حد اشتاق

واقولو ياليل واقولو ياعين

شافوني الناس وقالوا حرام ياعيني عليه ما بينمشي

ده لو عشق الاحبة حرام هدوب برضه ما حرمشي

خلاص القلب داب دوبان وحب خلاص وما سلمشي

ولو كانت سكة العشاق خطر انا في الخطر همشي

يذكر أن آخر أعمال سلطان الطرب جورج وسوف، كليب أغنيته "سكت الكلام" التي طرحها عبر قناته على يوتيوب.

أغنية "سكت الكلام" تأليف كلمات ​عاطف يونس​، ألحان ​شاكر الموجى، توزيع ​طونى سابا​، إخراج ​أحمد المنجد​، وظهر فى مشاهد تمثيل الكليب مع سلطان الطرب الفنانين السوريين ​عابد فهد​ و​ميلاد يوسف و​تاتيانا مرعب​.

وتدور فكرة كليب الأغنية فى إطار درامى، ولعب عابد فهد دور صديق وسوف، وظهر فى أول الكليب وهو يقول له: "بتعرف يا أبو وديع.. صرت أخاف أمشى وأدعس على شيء دمعة من كثر ما بكينا".