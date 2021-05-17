تطوير العشوائيات : نقل 4400 أسرة في المرحلة التالية لأماكن جديدة..فيديو

قال المهندس خالد صديق رئيس صندوق تطوير العشوائيات أن أنه تم الإنتهاء من تطوير 620 منطقة بتكلفة 39 مليار جنيه من أجل العمل على تسكين المصريين بمناطق أمنة.

وأضاف صديق خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مساء دي ام سي عبر فضائية دي ام سي أن محافظة القاهرة حصلت على 16 مليار جنيه لتطوير المناطق العشوائية بها وإسكان المواطنين في مناطق آمنة.



وتابع صيدق رئيس صندوق تطوير العشوائيات أنه سيتم العمل على نقل المستحقين بأسرهم إلى الأماكن الجديدة المفروشة بالكامل وبالأجهزة الكهربائية كي يستطيعوا استكمال حياتهم كما حدث في منطقة الأسمرات ومنطقة بطن البقر.

وأشار صديق إلى أنه تم العمل على نقل 1100 أسرة وفي المرحلة التالية سيتم العمل على نقل 4400 أسرة