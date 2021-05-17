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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بأمر الملك سلمان.. إخلاء جوي لعائلة سعودية مصابة بكورونا في الهند.. صور

إخلاء جوي لعائلة
إخلاء جوي لعائلة سعودية مصابة بكورونا في الهند

قامت إدارة الإخلاء الطبي الجوي التابعة للخدمات الصحية بوزارة الدفاع السعودية بنقل عائلة سعودية مصابة بفيروس كورونا المستجد من الهند إلى المملكة، إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

 

ووصلت طائرة الإخلاء الطبي الجوي إلى قاعدة الملك سلمان الجوية بعد رحلة استغرقت 15 ساعة مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة لمكافحة انتشار كورونا.

 

وذكرت الدفاع السعودية على حسابها بموقع تويتر "الإخلاء الطبي الجوي ينجح بنقل عائلة سعودية مصابة بفيروس كورونا كوفيد 19 من الهند إلى المملكة العربية السعودية".

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يشار إلى أن طائرات الإخلاء الطبي قامت بنقل أكثر من 74 حالة مصابة بكورونا دون إصابة الطواقم الطبية والجوية بالفيروس.

 

وتشهد الهند في الفترة الأخيرة زيادة غير مسبوقة في عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا مع ظهور نسخة متحورة من "كوفيد-19" أكثر قدرة على الانتشار.

إخلاء جوي لعائلة سعودية مصابة بكورونا في الهند
إخلاء جوي لعائلة سعودية مصابة بكورونا في الهند
إخلاء جوي لعائلة سعودية مصابة بكورونا في الهند
إخلاء جوي لعائلة سعودية مصابة بكورونا في الهند
إخلاء جوي لعائلة سعودية مصابة بكورونا في الهند
إخلاء جوي لعائلة سعودية مصابة بكورونا في الهند
إخلاء جوي لعائلة سعودية مصابة بكورونا في الهند
إخلاء جوي لعائلة سعودية مصابة بكورونا في الهند
وزارة الدفاع كورونا الهند السعودية الملك سلمان السعودية الآن

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