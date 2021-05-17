عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد التعافى .. طرق طبيعية لعلاج ضيق تنفس

بعد التعافى .. طرق
بعد التعافى .. طرق طبيعية لعلاج ضيق تنفس

يعد ضيق التنفس من أخطر المشكلات الصحية التي تهدد الإنسان حيث يمكن أن يسبب الإغماء والموت إذا لم يتم علاجه بسرعة.

ويصاب الانسان بمشكلة ضيق التنفس عندما يعانى من مشكلة أو مرض في الجهاز التنفسي مثل أزمة الربو والانفلونزا وفيروس كورونا .

ويستمر ضيق التنفس مع بعض مرضى فيروس كورونا حتى بعد التعافي منه وسلبية عينة المسح.

نعرض لكم مجوعة من الطرقة الطبيعية لعلاج ضيق التنفس وذلك وفقا لما جاء في موقع “ medicalnewstoday” 
 

انتبه .. أبرز أعراض ضيق التنفس وأسبابه المختلفة

بخاخات وبخار.. كيفية استخدام الزنجبيل في علاج أمراض التنفس

استخدام المروحة


تشير دراسة من عام 2010 إلى أن استخدام مروحة يدوية لتفجير الهواء عبر الأنف والوجه يمكن أن يقلل من الإحساس بضيق التنفس.

الشعور بقوة الهواء أثناء الاستنشاق يمكن أن يجعلك تشعر كما لو أن المزيد من الهواء يدخل الجسم. لذلك ، قد يكون هذا العلاج فعالاً في تقليل الإحساس بضيق التنفس.

ومع ذلك ، قد لا يؤدي استخدام المروحة إلى تحسين الأعراض التي تحدث بسبب حالة طبية أساسية.

في دراسة أخرى ، لم يجد الباحثون أي فائدة واضحة من استخدام العلاج بالمروحة ، على الرغم من أنه يبدو أنه يساعد بعض المجموعات.

استنشاق البخار


يمكن أن يساعد استنشاق البخار في علاج ضيق التنفس من خلال الحفاظ على نظافة الممرات الأنفية ، مما يساعده على التنفس بسهولة أكبر. 

قد تؤدي الحرارة والرطوبة الناتجة عن البخار أيضًا إلى تكسير المخاط في الرئتين ، مما قد يقلل أيضًا من ضيق التنفس.

لتجربة استنشاق البخار في المنزل ، يمكن لأي شخص:

املأ وعاءًا بالماء الساخن جدًا وأضف بضع قطرات من النعناع أو زيت الكافور العطري.
ضع الوجه فوق الوعاء وضع منشفة على الرأس وخذ نفسا عميقا واستنشق البخار ويجب أن يترك الناس الماء ليبرد قليلًا إذا كان قد غلي للتو وإلا فقد يتسبب البخار في حرق بشرة الوجه.

شرب القهوة السوداء


قد يساعد شرب القهوة السوداء في تخفيف ضيق التنفس ، حيث يمكن أن يقلل الكافيين الموجود بها من ضيق العضلات في مجرى الهواء.

وفى دراسة عام 2010 ذكرت أن تأثيرات الكافيين تحسن بشكل طفيف من طريقة عمل مجرى الهواء لدى الأشخاص المصابين بالربو وقد يكون هذا كافيًا لتسهيل امتصاصهم للهواء.

ومع ذلك من المهم أن تتذكر أن شرب الكثير من القهوة يمكن أن يزيد من معدل ضربات قلب الشخص، ويجب على الناس مراقبة تناولهم للكافيين عند تجربة هذا العلاج للتأكد من أنهم لا يشربون الكثير.

تناول الزنجبيل الطازج


قد يساعد تناول الزنجبيل الطازج أو إضافة القليل منه إلى الماء الساخن كمشروب ، في تقليل ضيق التنفس الذي يحدث بسبب عدوى الجهاز التنفسي.

دراسة واحدة يقترح أن الزنجبيل قد يكون فعالاً في محاربة الفيروس المخلوي التنفسي ، وهو سبب شائع لالتهابات الجهاز التنفسي.
 

ضيق التنفس علاج ضيق التنفس علاج صعوبة التنفس طرق طبيعية لعلاج ضيق التنفس علاج ضيق التنفس بدون ادوية علاج ضيق التنفس بالاعشاب اخبار صحة

موضوعات متعلقة

أعراض فيروس كورونا لمرضى السكري .. احذر منها

علاجات سريعة تخفف من أعراض الربو المزعجة

ألم في الصدر ..١٠ أعراض هامة تظهر علي الإنسان عند إصابته بـ الربو

مع التغيرات الجوية.. هاني الناظر يقدم نصائح مهمة لمرضى الحساسية

ترشيحاتنا

مذاهب الفقهاء في خصم الدين عند حساب الزكاة.. دار الإفتاء تكشف عنها

مأدبة عشاء بالإليزيه تكريما لـ السيسي والرؤساء المشاركين فى مؤتمر دعم السودان

موجز السوشيال ميديا: مطرب شهير يتوعد حمو بيكا.. واحتفال محمد صلاح بهدف أليسون

وكيل إسكان النواب يجري استطلاع رأي حول اشتراطات البناء الجديدة وفتح التراخيص

إدارة الزمالك تعتمد التعاقد مع الإنتاج الحربي لبناء فرع النادي والاستاد

عنان: ننتظر موجة رابعة من كورونا ونعمل على تقييد خطورة الفيروس.. فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فرجانى ساسي يطلب راتبا يوميا خياليا من الزمالك لتجديد عقده .. إعرف القيمة

وفاة عميد دار علوم الأسبق ليلحق بنجله بعد أسبوعين.. صور

لونج بيتش تكشف عن سر فقدان السيطرة على الصاروخ الأمريكي وفشل المهمة.. فيديو

الجمهور مايعرفش شكلهم .. ما لا تعرفه عن زوجة عادل إمام وابنته

كوليرا وحصبة واغتصاب.. الصحة العالمية: الوضع في إقليم تيجراي الإثيوبي مروع

إجراء جديد من كاف بشأن شكوى الأهلي ضد حكم مباراة صن داونز.. تفاصيل

السقا يرد على مها أحمد: العيش والملح عقد يا أختي العزيزة

السيسي يلتقي رئيسة إثيوبيا في باريس.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بوجاتي تستعد لطرح لافواتور نوار أغلى سيارة فى العالم .. صور

بعد حذف منشورات فلسطين.. فيسبوك تتلقى الضربة القاضية من المستخدمين.. صور

كارثة خطيرة.. كورونا يقتل آلاف الأطفال والرضع في هذا البلد.. صور

صورة حيرت الملايين.. فتاة بنصف جسد فهل يمكنك إيجاد الجزء الآخر؟

فيديو

هدد بحرق المنطقة.. كيف تصدت الشرطة لـ بلطجي الجمالية "فيديوجراف"

فيديوجراف.. مرض غامض يصيب الفنان إسلام إبراهيم

7 ملايين محضر في 5 أشهر.. اعرف عقوبة سرقة الكهرباء «فيديوجراف»

فيديوجراف.. تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة نادية العراقية

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: موقف مصر المشرف في أحداث فلسطين ودلالاته

عثمان المقدم يكتب: رأيتها من شرفتى

رجب الشرنوبي يكتب: قفزة في الهواء

سعد الفقي يكتب: الهواة.. ومواقف مصر التي لا تنسى

محمد مبروك الشيلاني يكتب: القدسُ بين قدَرِها وقدْرِها

أحمد عمر يكتب: لم يكن مجرد عيد...!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

توحيد الصف قبل إقامة الدولة

ريهام مازن

موقف السيسي "الصقر" من قطاع غزة!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: ابتكار السياسات والاضطراب

محمد أرسلان

كردستان وفلسطين

مديحة عاشور

«الاختيار» فى الصدارة.. و«المداح» منافس قوى

د.سالم الكتبي

موسم المزايدات وتجار الشعارات

د.مجدي بدران

اللياقة البدنية تحمى من مضاعفات الكورونا

كريمة أبو العينين

همه عاوزين إيه !!!

اﻟﻤﺰﻳﺪ