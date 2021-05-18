المنشأت الفندقية تكشف تفاصيل تطعيم عمال السياحة بالبحر الأحمر.. فيديو

قال هشام الشاعر عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية أن هناك إحصائيات بأن من يعملون في قطاع السياحة والمنشآت الفندقية فى شرم الشيخ يصل إلى 45 ألفا أو في محافظات البحر الأحمر بالكامل يصل عدد العاملين إلى 100 ألف.

وأضاف الشاعر خلال مداخلة عبر تطبيق سكايب لبرنامج مساء دي ام سي عبر فضائية دي ام سي أن هناك حملة توعية للعاملين بقطاع السياحة ومن لم يحصل على التطعيم لم يعمل مباشرة مع السائح ولكن سيعمل بشكل بعيد عن ذلك.

وتابع عضو مجلس ادارة غرفة المنشأت الفندقية أنه ارسلنا منشور للفنادق بأن يسجل جميع العاملين بموقع تسجيل اللقاحات مؤكدا أن وارة الصحة بشرم الشيخ وجنوب سيناء قامت بالتطعيم داخل الفنادق وجهزنا فندق مخصص لتلقي التطعيم.

وأشار الشاعر إلى أنه خلال الفترة الماضية فتحنا السياحة الداخلية والخارجية ولم نعلن عن اى اصابات بكورونا حدثت.