وكيل إسكان النواب يجري استطلاع رأي حول اشتراطات البناء الجديدة وفتح التراخيص

أجرى النائب المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، استطلاع رأي على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، لآراء المواطنين حول موضوع تراخيص البناء لتجميع آرائهم وعرضها على المسئولين.

وقال وكيل لجنة الاسكان بمجلس النواب:بخصوص فتح باب تراخيص البناء واشتراطات البناء الجديد، احتاج رأى حضراتكم فى الإجراءات والاشتراطات حتى نتمكن من توصيل صوتكم وتحسينها (الشروط والإجراءات) قدر الامكان.

وحظي المنشور المخصص لاستطلاع آراء المواطنين، على صفحة النائب إيهاب منصور، على قدر كبير من التفاعل من المواطنين، وفي خلال 3 ساعات فقط من نشره، وصل المنشور لنحو 15 ألف مواطن، وحظي بـ 410 تعليقات.

وقال النائب إيهاب منصور إن هذا التقليد الذي يعد الأول من نوعه الذي يقيس من خلال نائب بمجلس النواب آراء المواطنين بشأن هذا الموضوع الحيوي (فتح باب تراخيص البناء واشتراطات البناء الجديدة)، يأتي تأكيدا لمبادئ الديمقراطية والمشاركة الشعبية التي تهدف لإشراك المواطنين في إدارة شئونهم والوصول لأفضل الصيغ الممكنة لكل من المواطنين والبلد ككل.