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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

لأنه أسمر.. الشرطة تلقي القبض على أول قاضي أسود في كولومبيا بالخطأ

أداة القاضي
أداة القاضي

اعتذرت إدارة شرطة فانكوفر الكندية عن اعتقالها بالخطأ لأول شخص أسود يشغل منصب أول قاضي أسود في المحكمة العليا لكولومبيا البريطانية.


وقال القاضي "سلوين روميلي" ،صاحب الـ 81 عامًا ، لـ CBC News إن 5 من ضباط الشرطة اقتربوا منه خلال نزهة صباحية في حوالي الساعة 9:45 صباحًا يوم الجمعة، وقالوا له إنهم تلقوا شكوى بشأن شخص يناسب وصفه، وقبل أن يقول أي شيء ، قالوا له أن يضع يده خلف ظهري وقيدوه بالأصفاد.

 

أصر روميلي على أنه لم يكن يمتلك سلاح في يده، وقال: "هنا - في الساعة 9:45 صباحًا ، بالقرب من الشاطئ الثالث حيث يوجد الكثير من الناس، أصبحت رجل أسود مكبل اليدين بالأصفاد وأشخاص يمرون، لقد وجدت هذا الأمر محرجًا للغاية".

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واعتذر رجال الشرطة عن اعتقال قاضي سابق في المحكمة العليا عن طريق الخطأ، وقدمت شرطة فانكوفر اعتذارا عن إلقاء القبض عن طريق الخطأ على سيلوين روميلي ، أول قاض أسود تم تعيينه في المحكمة العليا في كولومبيا البريطانية.


وأبلغ الضباط القاضي المتقاعد أنه طابق وصف المشتبه به الأسود البالغ من العمر 40-50 عامًا وقاموا بتقييد يديه من أجل سلامة الضابط، فيما نزع رجال الشرطة الأصفاد بعد أن أخبرهم روميلي أنه قاضي متقاعد في المحكمة العليا.

 

فيما قال "ستيف أديسون" من قسم شرطة فانكوفر إن السلطات تبحث عن رجل يركل ويلكم ويبصق على الناس في المنطقة، متابعا للصحيفة: "لاحظ الضباط رجلاً يشبه وصف المشتبه به واحتجزوه لفترة وجيزة للتحقيق.. ونظراً للطبيعة العنيفة للحادث، تم تقييد يديه.. ولكنه عرف نفسه على أنه قاض متقاعد".

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وعبر روميلي في وقت لاحق أنه كان حادث محرج، وقال: "رغم اتصال ضباط الشرطة منذ الحادث للاعتذار... لكن تعرضت للإحراج وآمل ألا تتكرر مرة أخرى.. يجب أن يعرفوا من يكون الشخص قبل أن يضعوا أي شخص في الأصفاد"، خاصة أنه ينوي تقديم شكوى رسمية.


أما عن المسيرة المهنية الخاصة به، تم تعيين روميلي في المحكمة العليا في كولومبيا البريطانية في نوفمبر 1995 وعمل لمدة 20 عامًا، قبل تقاعده في عام 2015، وقبل تعيينه عمل قاضياً في المحكمة الإقليمية لكولومبيا البريطانية منذ نوفمبر 1974.

 

في عام 1991 ، تم التصويت لاختياره كواحد من أفضل قضاة المحاكم الإقليمية من قبل المحامين المحليين، وفي عام 2008، منحت رابطة طلاب القانون الأسود في كندا للقاضي وسام خدمة متميز.

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