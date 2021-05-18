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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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جامعة حلوان امتحانات الميد ترم تعقد هذا الأسبوع بإجراءات احترازية.. وعلوم حلوان تكشف عن مواعيد إقامة امتحانات نهاية العام.. وتقديم الالتماسات على النتيجة إلكترونيا لمنع التكدس

جامعة حلوان
جامعة حلوان

نائب رئيس جامعة حلوان: امتحانات الميد ترم تقوم فى الكليات التى تنص عليها ونراعي الاجراءات الاحترازية .

 

خدمة اجتماعية حلوان: تقديم التظلمات على النتيجة الكترونيآ 

 

علوم حلوان : امتحانات نهاية العام 9 يونيو

 

 

أكد الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس جامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب، التزام الجامعة بقرارات المجلس الأعلى للجامعات؛ لمتابعة سير الدراسة بالجامعات وبدء الاستعداد لامتحانات نهاية العام الدراسي الجامعي 2020 /2021.


وصرح الدكتور  "رفاعي" فى تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أن الجامعة أعطت الحرية لكل كلية في تحديد إذا ما سوف تقيم امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني(الميد ترم) من عدمه.

 

وأضاف الدكتور حسام نائب رئيس جامعة حلوان أن امتحانات الميد ترم لا تنص عليها الغالبية العظمى من لوائح البرامج بالجامعة، وفى البرامج التي تنص اللوائح على ذلك تعقد الامتحانات خلال هذا الأسبوع وفقا لجميع الإجراءات الاحترازية الوقائية الحد من انتشار فيروس كورونا .


وأشار الدكتور "رفاعي" إلى أن جامعة حلوان سوف تقيم امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2020 /2021 مع بداية شهر يونيو .

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وفى إطار متصل أعلنت كلية العلوم جامعة حلوان، مواعيد إقامة امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعى 2020/2021 والذي يقام هذا العام وسط إجراءات احترازية كبيرة تتخذه الكلية والجامعة مع المجلس الأعلى للجامعات وذلك التصدي ومواجهة فيروس كورونا.

 


وقال مسئول شئون الطلاب بكلية العلوم حلوان، فى تصريحات لـ “صدى البلد”، إن الكلية تستعد لإقامة الامتحانات النظرية والتى تقام داخل الكلية والجامعة هذا العام مع اتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية للحد من إنتشار فيروس كورونا.

 

وأضاف أن مواعيد الامتحانات النظرية النهائية الفصل الدراسي الثاني في كلية العلوم ستبدأ يوم الأربعاء الموافق 9 يونيو داخل الكلية بنظام الحضور المباشر، وأنه جارٍ العمل على إعلان الجداول لجميع الفرق والشعب الدراسية داخل الكلية.

 

وأشار إلى أنه سوف يلتزم الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالإجراءات الاحترازية التي تم الإعلان عنها من ارتداء الكمامات والتعقيم المستمر وقياس درجات الحرارة.

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علنت كلية خدمة اجتماعية جامعة حلوان الإجراءات التى يتم اتباعها فى الالتماسات أو التظلمات على نتيجة امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2020/2021 .


وتتابع كلية خدمة اجتماعية حلوان فعاليات الفصل الدراسى الثانى بنظام التعليم الهجين والذي يعنى نسبة 40% حضور للجامعة و60% نظام الاون لاين لكافة الفرق والاقسام تنفيذا للإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا .


وقال مسئول فى  شئون الطلاب بكلية الخدمة الاجتماعية" أنه قد تقرر فتح باب تقديم الالتماسات أو التظلمات على نتيجة امتحانات الفصل الدراسى الأول  ابتداء من اليوم الاثنين الموافق 17 مايو ويستمر لمدة اسبوعين حتى ينتهي يوم الاثنين 31 مايو .

 

واضاف ان الكلية قد قررت ان يكون تقديم الالتماسات او التظلمات على النتائج الكترونيأ لتقليل التجمعات ولمنع التكدس ام شبابيك موظفين شئون الطلاب وذلك فى إطار مواجهة فيروس كورنا والحد من إنتشارها .

 

وأشار إلى أنه يمكن تقديم الالتماسات أو التظلمات من خلال هذا الرابط :
http://app2.helwan.edu.eg/Tazlom/KHedma/login.asp


وكانت قد قامت كلية خدمة اجتماعية جامعة حلوان فى استقبال الطلاب الذين تم حجب نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020/2021 .

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قال مسئول شئون الطلاب بكلية الخدمة الاجتماعية، إنه تم إعلان نتيجة الفرقة الثانية بشعبتيها الانتظام والانتساب، وتم حجب نتيجة الطلاب الذين لم يسددوا المصروفات.


ونوه إلى أن الطلاب الذين لم يسددوا المصروفات إلكترونيا التوجه إلى مسئول الفرقة وإظهار إيصال الدفع حتى يتمكن من معرفة نتيجته.


قامت الكلية بتقسيم الطلاب على أيام ومجموعات حتى لا يحدث تكدس أو زحام أمام شبابيك شئون الطلاب، وتبدأ الكلية من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة 2 ظهرا.

 

وطلبت الجامعة والكلية من الطلاب اتباع الإجراءات الاحترازية المتبعة والمعروفة لمواجهة فيروس كورونا من لبس الكمامة وعدم خلعها أثناء تواجد الطلاب في الجامعة، مع مراعاة قوانين التباعد الاجتماعي بين الطلاب، ومنع تجمع الطلاب وبعضهم البعض أثناء تقديم إيصال الدفع حتى يتمكن من معرفة نتيجته.

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