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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بين الحاضر والماضي.. تعرف على منطقة أتريبس الأثرية في سوهاج ..شاهد

منطقة أتريبس الأثرية
منطقة أتريبس الأثرية في سوهاج

رمال كالذهب براقة وصخورًا كالؤلؤ مُرتصة، ومعابد تُميز المنطقة بأثريتها وتاريخها، تصميمات فريدة واسماء مُخلدة بكتب التاريخ، وتجديدات تصل تكلفتها إلى 13 مليون جنيه مصري بعام 2021.

هي منطقة أتريبس الأثرية التي توجد بنجع الشيخ حمد غرب مدينة سوهاج، والتي كانت تُعرف قديمًا باسم "حوت ربيت" نسبة إلى المعبودة المحلية سيدة المنطقة "ربيت"، والتي تظهر في شكل أنثى الأسد، وكانت المدينة القديمة تابعة للإقليم التاسع من أقاليم مصر القديمة.

ويعرض لكم "صدى البلد" اليوم في السطور التالية بعض المعلومات عن منطقة أتريبس الأثرية والتي تم تجديدها وافتتاحها امام الزوار من منتصف شهر فبراير الماضي والتي تضمنت عمل محاور للزيارة، ووضع اللوحات التعريفية، وممر خشبي على مسار الزيارة، وتزويد بعض الخدمات منها، ومبنى للخدمات محاط بسور كبير من الناحية الجنوبية، يتضمن ساحة إنتظار سيارات، وكافيتيريا، ومكتب بيع التذاكر.

وذلك بالإضافة إلى عدد من المظلات ذات مقاعد موزعة على مسار الزيارة لراحة الضيوف، ومظلة رئيسية ملائمة للموقع ذات مقاعد ومزوده بمعلومات للزائر، وإليكم المعلومات في النقاط التالية:

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1- تحتوي المنطقة على 3 معابد تم الكشف عنها حتى الآن، وأهمها معبد المكرس لعبادة المعبود "مين رع" وزوجته "ربيت" وابنهما "كولنتيس"، والذي بدأ بناؤه الملك بطلميوس الثاني عشر "اوليتيس"، وأكمله الأباطرة الرومان.

 

2- يقع معبد "أتريبس" غرب مدينة سوهاج بحوالي 7 كيلو في نجع الشيخ حمد، في منطقة عبارة عن أطلال أثرية تغطي مساحة تزيد عن 30 فدانا وتضم معبدين يرجع تاريخهما إلى عصر البطالمة.

3- وأشارت الدراسات إلى وجود سلسلة من المعابد بهذه المنطقة أولها لبطليموس التاسع حيث يمتاز هذا المعبد بتصميمه الفريد، الذي يبدأ بممر طويل يتصل بحافة الأرض الزراعية وينتهي بالعديد من الدرجات التي تؤدي إلى الجزء الرئيسي للمعبد والذي ما يزال محتفظا بالعديد من النقوش وعلى جانبي الممر الطويل بعض إطلال المقاصير الصغيرة.

4- شيده الملك بطليموس الثاني عشر "والد الملكة كليوبترا".

5- يحتوي المعبد على رواق به 26 عمودًا، تحيط جميعها بالمعبد من الجهات الشرقية والغربية والشمالية، و3 حجرات خلف قدس الأقداس وتفتح جميعها في اتجاه الشمال، وهو عكس اتجاه مدخل المعبد.

6- المعبد يوجد به مدخل في جداره الشمالي، وهو مَعلم لم يتكرر كثيرا في العمارة المصرية القديمة.

7- المعبد اكتشفه الأثري "بتري" عام 1907م، ثم تبنت هيئة الآثار المصرية مشروع حفائر به فيما بين 1983 و1997، ثم تولت البعثة "المصرية - الألمانية" استكمال الكشف عن أطلاله.

8- عرفت هذه المدينة باسم "حوت ربيت" في العهد الفرعوني و"أتريبس" في العهد الإغريقي و"أدريبة" في العهد القبطي وأخيرًا تعرف حاليًا باسم "الشيخ حمد" منذ بداية العهد الإسلامي.

9- ترجع أصول المعبد إلى العصر الفرعوني وبالتحديد عصر الأسرة السادسة والعشرين نحو أعوام 588-568 ق. م في عهد الملك "واح – ايب – رع" الملقب "أبريس".

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سوهاج 2021 مليون جنيه الذهب مصر القديمة أسد الممر سيدة صخور لؤلؤ التاريخ

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