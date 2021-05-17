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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحويل مسار السيارات بعد حدوث هبوط أرضى بمنطقة مدينة العمال فى قنا

هبوط أرضى بشارع الأقصر
هبوط أرضى بشارع الأقصر فى مدينة قنا

شهدت مدينة العمال جنوب مدينة قنا، حالة هبوط أرضى بشارع الأقصر، استدعى عمل كردون بالصدادات الحديدية و عمل تحويل لخط سير السيارات بعيداً عن منطقة الهبوط الأرضى.

 

انتقل أشرف أنور ، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، عقب تلقى إخطاراً يفيد بهبوط أرضي بشارع الأقصر بمدينة العمال جنوب مدينة قنا، و علي الفور تم إخطار شركة المياه الشرب والصرف الصحى بقنا.

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و قال المهندس محمد بهاء، مدير فرع مياه قنا، إن الهبوط الأرضى نتج عن تهالك بعض الحوائط الخرسانية الخاصة بمطبق الصرف الصحى بجوار الهبوط، و تم التنسيق مباشرة مع الجهات المختصة بعمل تحويله للشارع بمنطقة الهبوط.

 

وتابع بهاء، بأن الشركة قامت بتأمين موقع الهبوط بعمل كردون بالصدادات الحديدية والشريط التحذيرى، وجرى التعاقد بالأمر المباشر مع شركة مقاولات لعمل اللازم ومعالجة المطبق والفرعات المتأثرة من الهبوط.

 

وأوضح بهاء، بأنه بناءاً على تعليمات المهندس رجب عرفة خليل، رئيس مجلس إدارة  شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا والعضو المنتدب، بالتعامل الفورى مع أى أعطال والبدء فى الإجراءات التصحيحية، تم التنسيق مع الجهات المختصة بعمل تحويل للشارع واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الخلل.

هبوط أرضى بمدينة العمال فى قنا

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الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا هبوط ارضي اخبار قنا مدينة العمال جنوب مدينة قنا كردون بالصدادات الحديدية تحويل لخط سير السيارات

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