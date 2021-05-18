موعد انطلاق امتحانات الترم الثاني بحاسبات ومعلومات جامعة عين شمس

أعلنت كلية حاسبات ومعلومات جامعة عين شمس عن بدء الامتحانات النهائية لطلاب المرحلة الجامعية الأولى للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ٢٠٢٠-٢٠٢١ يوم السبت الموافق ١٩ يونيو ٢٠٢١ .





وأشارت إلى أنه تم دمج امتحانات منتصف الفصل الدراسي (الميدتيرم) مع الامتحانات النهائية، وتبدأ امتحانات العملي يوم السبت الموافق ٥ يونيو ٢٠٢١، وتبدأ مناقشة مشاريع التخرج يوم السبت الموافق ١٠ يوليو ٢٠٢١.

الجدير بالذكر أعلن الدكتور ممدوح الدماطى عميد كلية الآثار بجامعة عين شمس ، موعد بدء الدراسة وقبول أول دفعة بالكلية، مشيرا إلى صدور قرار من وزير التعليم العالى ببدء الدراسة بكلية الآثار جامعة عين شمس سبتمبر المقبل مع بداية العام الدراسى الجديد.

وأضاف أنه من المقرر قبول عدد قليل ، حوالى 50 طالب وطالبة بكل قسم من اقسام الكلية الخمسة ليصل إجمالى عدد الدفعة الأولى المخطط قبوله 250 طالب وطالبة .

وأشار أ.د. الدماطى أن وضع الطلبة المنتسبين لقسم الآثار بكلية الآداب سيستمر كما هو وسيتخرجون وفقا للائحة القسم ، واعتبارا من العام المقبل لن يتم قبول طلاب جدد بهذا القسم.

وكان الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، أصدر قرارا بقيام الدكتور ممدوح محمد جاد الدماطي الأستاذ بقسم الاثار بكلية الآداب بأعمال عميد كليه الآثار اعتبارا من 12/15 /2020 و لحين تعيين عميد للكلية.

وكان مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء في وقت سابق قد أصدر قرار بانشاء كلية الآثار جامعة عين شمس تحل محل معهد الدراسات العليا للبردي والنقوش وفنون الترميم بالجامعة مع عدم الإخلال بالمراكز القانونية المستقرة للطلاب الملتحقين بالمعهد.