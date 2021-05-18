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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس شخص لقيامه بأعمال البلطجة وفرض الإتاوات على أصحاب المحال التجارية

صورة ارشيفية - حبس
صورة ارشيفية - حبس

امرت النيابة العامة حبس شخص 4 ايام على ذمة التحقيقات التى تجري معه لقيامه بأعمال البلطجة وفرض السيطرة والإتاوات على أصحاب المحال التجارية.

ضبط عاطل بحوزته كمية من الشادو والهيروين بشبرا الخيمة

الداخلية: ضبط 3438 قضية سرقة تيار كهربائي و1166 مخالفة تموينية

 وكانت مباحث قسم شرطة الجمالية، تلقت بلاغا يفيد بقيام عاطل، بممارسة أعمال البلطجة وفرض السيطرة والاتاوات على أصحاب المحال التجارية، واستخدام الأسلحة البيضاء ومادة البنزين الحارقة، مهددا أصحاب المحلات بإشعال النيران في المنطقة حال عدم الاستجابة له.

باجراء التحريات تم ضبط المتهم أثناء تواجده بالمنطقة، وبحوزتهم سلاح أبيض وبمواجهته أعترف بارتكابه الجريمة.

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