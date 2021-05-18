حبس شخص لقيامه بأعمال البلطجة وفرض الإتاوات على أصحاب المحال التجارية

امرت النيابة العامة حبس شخص 4 ايام على ذمة التحقيقات التى تجري معه لقيامه بأعمال البلطجة وفرض السيطرة والإتاوات على أصحاب المحال التجارية.

وكانت مباحث قسم شرطة الجمالية، تلقت بلاغا يفيد بقيام عاطل، بممارسة أعمال البلطجة وفرض السيطرة والاتاوات على أصحاب المحال التجارية، واستخدام الأسلحة البيضاء ومادة البنزين الحارقة، مهددا أصحاب المحلات بإشعال النيران في المنطقة حال عدم الاستجابة له.

باجراء التحريات تم ضبط المتهم أثناء تواجده بالمنطقة، وبحوزتهم سلاح أبيض وبمواجهته أعترف بارتكابه الجريمة.