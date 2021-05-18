مرافقو الجرحى والمصابين الفلسطينيين يشيدون بدور مصر ويشكرون الرئيس السيسي

أشاد الفلسطينيون ومرافقو الجرحى والمصابين الذين وصلوا اليوم الاثنين إلى الأراضي المصرية عن طريق معبر رفح البري بدور مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الداعم للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني.



ووجهت الحاجة حكمت عمة أحد المصابين الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لدعمه القضية الفلسطينية والوقوف مع الشعب الفلسطيني وتقديم الدعم الكامل للفلسطينيين، مشيرة إلى تضامن الشعب المصري مع الفلسطينيين واستقبال الجرحى والمصابين جراء الاعتداءات الإسرائيلية، علاوة على تقديم كافة أنواع الدعم لهم من منطلق الأخوة بين المصريين والفلسطينيين.



وتناول عدد من مرافقي الجرحى والمصابين الموقف المصري وتضامنه مع الشعب الفلسطيني، وموافقة السلطات المصرية على افتتاح المعبر لاستقبال المصابين وتقديم كافة أنواع الدعم والمساعدة لهم.



ومن جانبه، أكد أحد العابرين لمعبر رفح (وهو أستاذ ومحاضر بجامعة الأزهر بغزة) أن مصر الشقيقة الكبرى لكل العرب، وطوال عمر الأزمة وهى تتبنى القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أنه من ضمن الفلسطينيين الذين تلقوا التعليم في مصر وعلى يد أساتذة مصريين حتى نال درجة الدكتوراه.



وقال: "أنا ومعظم الفلسطينيين لا نقبل تدخل أحد في قضيتنا سوى مصر الأمينة على حقوق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة"، واصفا الدور المصري بأنه "رائع وقوي في كافة المواقف، ولا نقبل دور أي طرف آخر غير مصر الحريصة على الحقوق الفلسطينية".



كما أكد أن "الرئيس السيسي أنقذ مصر وأنقذنا نحن الفلسطينيين من سيطرة ما سموا أنفسهم بالإخوان المسلمين، وأنقذ الجميع من محاولة سيطرتهم على الموقف في عدد من الدول".