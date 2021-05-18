تجديد حبس شخص لاتهامه بسرقة مشغولات ذهبية في الجيزة

جدد قاضي المعارضات، حبس شخص، 15 يوماً على ذمة التحقيقات التي تجري معه؛ لاتهامه بسرقة مجموعة من المشغولات الذهبية من أحد المساكن في الجيزة.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية قيام أحد الأشخاص بعرض مجموعة من المشغولات الذهبية للبيع بمحل بمنطقة الصاغة بدائرة القسم، بثمن بخس، لا يتناسب مع قيمتها الحقيقية، وأمكن ضبطه، وتبين أنه أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة المنوفية، وبحوزته مجموعة من المشغولات الذهبية "مجهولة المصدر".

وبمناقشته عن مصدر المضبوطات ، اعترف بسرقتها من داخل مسكن (أحد الأشخاص، بمنطقة الهرم بالجيزة) بأسلوب "المغافلة"، إبان فترة عمله لدى المجنى عليه.

وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة، وقرر بعدم اكتشاف واقعة السرقة.

واتخذت الإجراءات القانونية.