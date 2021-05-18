انفوجراف .. 10 إجراءات اتخذتها السياحة والآثار لإحداث حراك داخل القطاع

اختتم اليوم الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار زيارته لإمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في الملتقى العربي للسياحة والسفر ATM 2021) والذي يستمر خلال الفترة من 16-19 مايو الجاري، بعقد مجموعة من اللقاءات الإعلامية مع ممثلي أبرز الصحف والقنوات التلفزيونية ووكالات الأنباء العربية والدولية، وجاءت أبرز تصريحاته كالآتي :

مصر تحدث إجراءات وضوابط الوقاية في مطاراتها وفنادقها ومنتجعاتها وأماكنها السياحية والأثرية بشكل منتظم

800 فندقاً سياحياً في مصر حصلوا على شهادة السلامة الصحية

زيادة في حركة السياحة بشهر أبريل 2021 قرابة 50% من مثيلتها في عام 2019

جاهزية مصر ومقاصدها السياحية المختلفة لاستقبال السائحين من جميع دول العالم

تقوم الدولة المصرية حالياً بإعداد بنية تحتية سياحية قوية من افتتاح فنادق ومنتجعات سياحية جـديـدة

تعزيز دمج السياحة الثقافية مع السياحة الشاطئية عبر إنشاء شبكة طرق ضخمة و قطارات سريعة

نروج للسياحة عبر إطلاق حملات ترويجية إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي وتنظيم زيارات تعريفية

قبل بداية الخريف هذا العام سوف تطلق الوزارة حملة ترويجية دولية لمصر لمدة ثلاثة سنوات

نسترد آثارنا المسروقة والمهربة بالتعاون مع وزارة الخارجية المصرية والعديد من الدول

افتتاح المتحف المصري الكبير مرتبط بالحالة الصحية في العالم