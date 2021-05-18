عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

انفوجراف .. 10 إجراءات اتخذتها السياحة والآثار لإحداث حراك داخل القطاع

الدكتور خالد العنانى
الدكتور خالد العنانى وزير السياحة و الاثار

اختتم اليوم الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار زيارته لإمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في الملتقى العربي للسياحة والسفر ATM 2021) والذي يستمر خلال الفترة من 16-19 مايو الجاري، بعقد مجموعة من اللقاءات الإعلامية مع ممثلي أبرز الصحف والقنوات التلفزيونية ووكالات الأنباء العربية والدولية، وجاءت أبرز تصريحاته كالآتي : 

 

مصر تحدث إجراءات وضوابط الوقاية في مطاراتها وفنادقها ومنتجعاتها وأماكنها السياحية والأثرية بشكل منتظم

800 فندقاً سياحياً في مصر حصلوا على شهادة السلامة الصحية

زيادة في حركة السياحة بشهر أبريل 2021 قرابة 50% من مثيلتها في عام 2019

جاهزية مصر ومقاصدها  السياحية المختلفة لاستقبال السائحين من جميع دول العالم

تقوم الدولة المصرية حالياً بإعداد بنية تحتية سياحية قوية من افتتاح فنادق ومنتجعات سياحية جـديـدة

تعزيز دمج السياحة الثقافية مع السياحة الشاطئية عبر إنشاء شبكة طرق ضخمة و قطارات سريعة 

نروج للسياحة عبر إطلاق حملات ترويجية إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي وتنظيم زيارات تعريفية

قبل بداية الخريف هذا العام سوف تطلق الوزارة حملة ترويجية دولية لمصر لمدة ثلاثة سنوات

نسترد آثارنا المسروقة والمهربة بالتعاون مع وزارة الخارجية المصرية والعديد من الدول

افتتاح المتحف المصري الكبير مرتبط بالحالة الصحية في العالم

الدكتور خالد العناني وزير السياحة والاثار الامارات الملتقى العربي للسياحة والسفر السياحة

ترشيحاتنا

سعر الدولار في البنوك اليوم 18-5-2021

مصطفى بكري: قصف صواريخ لبنانية على إسرائيل أربك حسابات الاحتلال

حالة الطقس في جميع أنحاء الجمهورية اليوم الثلاثاء.. تفاصيل

هل يجوز تكرار العمرة عن الميت وما هي شروطها؟ اعرف الحكم

رئيس قوى عاملة البرلمان: وزير المالية أقر بأن ندب العاملين بالصناديق الخاصة غير قانونى

بعد إعلان رحيله.. 3 أندية إنجليزية ترغب في التعاقد مع هاري كين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فرجانى ساسي يطلب راتبا يوميا خياليا من الزمالك لتجديد عقده .. إعرف القيمة

التعليم تستعد لـ 10 أحداث مصيرية بعد إجازة عيد الفطر.. تفاصيل

التعليم العالي توضح موقف طلاب الجامعات الخاصة والأهلية من استكمال الدراسة وموعد الامتحانات

عقوبات صارمة لمرتديه .. زعيم كوريا الشمالية يحظر البنطلونات الجينز

ابنة عمرو دياب تطرد من المدرسة لـ معاناتها باضطراب نفسي.. القصة الكاملة

السقا يرد على مها أحمد: العيش والملح عقد يا أختي العزيزة

وفاة عميد دار علوم الأسبق ليلحق بنجله بعد أسبوعين.. صور

إجراء جديد من كاف بشأن شكوى الأهلي ضد حكم مباراة صن داونز.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بوجاتي تستعد لطرح لافواتور نوار أغلى سيارة فى العالم .. صور

بعد حذف منشورات فلسطين.. فيسبوك تتلقى الضربة القاضية من المستخدمين.. صور

كارثة خطيرة.. كورونا يقتل آلاف الأطفال والرضع في هذا البلد.. صور

صورة حيرت الملايين.. فتاة بنصف جسد فهل يمكنك إيجاد الجزء الآخر؟

فيديو

هدد بحرق المنطقة.. كيف تصدت الشرطة لـ بلطجي الجمالية "فيديوجراف"

فيديوجراف.. مرض غامض يصيب الفنان إسلام إبراهيم

7 ملايين محضر في 5 أشهر.. اعرف عقوبة سرقة الكهرباء «فيديوجراف»

فيديوجراف.. تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة نادية العراقية

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: موقف مصر المشرف في أحداث فلسطين ودلالاته

عثمان المقدم يكتب: رأيتها من شرفتى

رجب الشرنوبي يكتب: قفزة في الهواء

سعد الفقي يكتب: الهواة.. ومواقف مصر التي لا تنسى

محمد مبروك الشيلاني يكتب: القدسُ بين قدَرِها وقدْرِها

أحمد عمر يكتب: لم يكن مجرد عيد...!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

توحيد الصف قبل إقامة الدولة

ريهام مازن

موقف السيسي "الصقر" من قطاع غزة!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: ابتكار السياسات والاضطراب

محمد أرسلان

كردستان وفلسطين

مديحة عاشور

«الاختيار» فى الصدارة.. و«المداح» منافس قوى

د.سالم الكتبي

موسم المزايدات وتجار الشعارات

د.مجدي بدران

اللياقة البدنية تحمى من مضاعفات الكورونا

كريمة أبو العينين

همه عاوزين إيه !!!

اﻟﻤﺰﻳﺪ