تغريم 52 مواطنا غير ملتزمين بارتداء الكمامة الطبية فى الأقصر

لليوم الثانى عشر على التوالي شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت جنوب الأقصر برئاسة العميد عبد الله عاشور رئيس مركز أرمنت، حملة مكبرة لضبط المخالفين لقرار رئيس الوزراء لغلق المحال فى تمام التاسعة .



وأشار عاشور إلى أن جميع المحلات انتظمت فى مواعيد الغلق طبقا لقرارات رئيس مجلس الوزراء بالمدينة والقرى بالكامل فى المواعيد المحددة ، فيما تم ضبط ٥٢ مواطنا غير ملتزمين بالإجراءات الاحترازية من عدم ارتداء الكمامات الطبية وتم التصالح الفورى.



وأكد عاشور على تكثيف المتابعة الدورية من الوحدة المحلية وكافة الجهات المعنية خلال الأيام القادمة لتأكيد التزام كافة المواطنين والمحال التجارية وما يوازيهم بتنفيذ مواعيد الغلق خلال المدة المقررة.



وتهيب الوحدة المحلية لمركز ومدينة ارمنت بكافة المواطنين التعاون والالتزام بتطبيق كافة القرارات والتعليمات الواردة حرصا على سلامتهم.

ياتى ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بالتأكيد على تفعيل تنفيذ قرارات مجلس الوزارء الخاصة بغلق المحال، والمولات التجارية، والمقاهي، والكافتيريات، والمطاعم، والأنشطة الأخرى المدرجة ضمن قرارات مجلس الوزراء، في الموعد المحدد في تمام الساعة التاسعة مساء؛ للحد من انتشار فيروس كورونا.

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