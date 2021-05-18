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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تقرير.. تعرف على كواليس حضور وزير النقل لقائد قطار النوم بأسوان

جانب من حضور وزير
جانب من حضور وزير النقل لحفل زفاف ابنه قائد قطار أسوان

الاهتمام بأداء الرسالة الوظيفية للعمل بجد وإخلاص دائماً ما تصل بصاحبها ليكون مصدر اهتمام وإحترام من قياداته ومرؤوسيه فى كافة القطاعات الخدمية . 

 

وفى هذا الإطار نستعرض عبر منصة " صدى البلد " كواليس اللفتة الإنسانية والزيارة الكريمة لوزير النقل الفريق كامل الوزير لقائد قطار النوم 86 بأسوان خالد الليثى في ثاني أيام عيد الفطر المبارك لحضور حفل زفاف ابنته ، للوفاء بما وعد به الوزير بحضور حفل الزفاف أثناء تكريمه لخالد الليثى بالقاهرة تقديراً لإنقاذه لأرواح الركاب بالقطار الذى كان يقوده منذ أسبوعين من تعرضه لحادث تصادم جرار زراعى بالقرب من محطة دراو، والذى تفاجأ خالد الليثى به على شريط السكة الحديد ونجح ببراعة في تفادي التصادم والتوقف قبل الوصول للجرار الزراعي.   

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وقد عبر خالد أحمد الليثى قائد قطارات أسوان عن فرحته وسعادته الكبيرة لتشريف معالى وزير النقل الفريق كامل الوزير حفل زفاف ابنته منه الله على العريس محمد حمدى ، وهو شعور لا يوصف وشعور فى منتهى السعادة لنا كأسرة ، شعور لا يوصف وهو وصل للجيران ، وفى لفته من معالى الوزير قام بالتوصية للعريس محمد حمدى على ابنتى ، وقال الفريق كامل الوزير له دى ابنتى قبل ما تكون ابنة خالد ، وتمنى لهم حياة سعيدة .

 

وعن سبب زيارة الفريق كامل الوزير لى وحضور حفل زفاف ابنتى ووفاؤه بما وعد به قال خالد الليثى بأننى عندما كنت أقود القطار 86 نوم ، وفى المسافة بين محطتى كوم أمبو ودراو تفاجأت كان فيه جرار زراعى قصب يقطع السكة الحديد ، والحمد الله أنقذنا أرواح المواطنين ، بعت لي للوزارة للتكريم ، ووقف معالى الوزير يتحدث معى ، وقال معك أولاد ، فقلت له معى أولاد ، ومعى فرح أبنتى فى ثانى أيام عيد الفطر ، فقال لى معالى الوزير والله سأحضر فرح أبنتك يا خالد ، مكنتش مصدق ، وبعد 3 أيام من عودتى لأسوان جاء لى تليفون من الوزارة بأن معالى وزير النقل الفريق كامل الوزير سيحضر فرح بنتى ، وقالوا لى بأن معالى الوزير سيأتى للمنزل ، لك ولوالدة العريس والعروسة ، والعريس والعروسة وسط متابعة الإجراءات الاحترازية والوقائية ، وبتقدم بخالص الشكر والتقدير لمعالى الفريق كامل الوزير على هذا التشريف وهو شرف كبير لى ولأسرتى ، وهو إنسان بسيط للغاية ، فشكراً لمعاليه ، وزيارة كانت موفقه الحمد لله .

 

ولدى وصية لجميع العاملين فى السكة الحديد بأن الذى تكرم ليس هو خالد الليثى بل جميع العاملين بالسكة الحديد ، وأوصل رسالة بأن أى إنسان فى السكة الحديد موظف سيخلص فى عمله بلائحة السلامة والتشغيل ، ويأخذ باله من شغله فمعالى الوزير سيكون عنده فى البيت فى أى مناسبة ، لأن معالى الوزير بيحب عمال السكة الحديد ، وبيقول أنهم أخوتنا ، وأن الأخ لا يعوض ، وهو يقصد بأنكم لا تتعوضوا بخبرتكم الموجودة فى السكة الحديد .

 

وكان قد قدم الوزير التهنئة لأهالي أسوان بعيد الفطر المبارك، وهنأ العروسين بزفافهما، كما وعد بنقل تحيات أهالي العروسين للرئيس السيسي ، وقال والد العروس أثناء حضور الفريق كامل الوزير لزفاف ابنته أنا بحلم وبلغ تحياتي للرئيس السيسي، فأنا بحلم ومش مصدق إن وزير النقل في بيتي لأنه محصلش منذ إنشاء السكة الحديد وزير نقل يهنئ عامل في فرح قريب له فى منزله، وأتمنى تبليغ سلامي وتحياتي للرئيس السيسي، فيما رد عليه الوزير: " إن شاء الله " .     

 

وكان قد تمكن خالد الليثي، قائد قطار النوم، رقم 86 خط «القاهرة- أسوان»، ومساعده، من إيقاف القطار بشكل كامل قبل الاصطدام بجرار زراعي محمل بمحصول القصب، وذلك أثناء عبوره من أحد المنافذ غير الشرعية على شريط السكة الحديد في المنطقة الواقعة بين محطتي أسوان ودراو.    

 

وعقب تمكن قائد القطار ومساعده من إيقافه بشكل تام، تم إبلاغ مراقبي الحركة بوجود جرار زراعي على شريط السكة الحديد أثناء مروره إلى الجانب الآخر، حيث علق الجرار الزراعي فوق السكة ولم يستطع التحرك وذلك بالخط الطالع للسكة الحديد للقطارات المتجهة إلى محطة أسوان.

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أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان وزير النقل الفريق كامل الوزير

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