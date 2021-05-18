نيرمين المنشاوي: تتويج «طائرة الأهلي» بالدوري جاء بعد مجهود شاق.. وهدفنا حصد المزيد من البطولات

نيرمين المنشاوي: تتويج «طائرة الأهلي» بالدوري جاء بعد مجهود شاق.. وهدفنا حصد المزيد من البطولات
أكدت نيرمين المنشاوي، لاعبة الفريق الأول لكرة الطائرة بالنادي الأهلي، أن تتويج الفريق ببطولة الدوري جاء بعد مجهود شاق للغاية، وجميع لاعبات الفريق قدمن مستوى مميزًا طوال البطولة.
وقالت إن الجهاز الفني للفريق بقيادة حمدي الصافي بذل مجهودًا كبيرًا، ولذلك فإنه يستحق الشكر على ذلك.
وأضافت نيرمين أن الأهلي خاض مواجهات قوية هذا الموسم، في ظل ارتفاع مستوى معظم الفرق، ولكن كانت هناك ثقة كبيرة في قدرات لاعبات الفريق على حسم اللقب لصالحهن.
وأشارت إلى أن الفريق لديه أفضل لاعبات في مصر، ولن يقتصر طموحهن على الفوز بالدوري فقط، لكنهن عازمات على حصد المزيد من الألقاب لإسعاد جماهير الأهلي.
ووجهت نيرمين المنشاوي الشكر إلى مجلس إدارة النادي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، وكذلك الجهاز الفني بقيادة حمدي الصافي، وكل لاعبات الفريق.