نيرمين المنشاوي: تتويج «طائرة الأهلي» بالدوري جاء بعد مجهود شاق.. وهدفنا حصد المزيد من البطولات

أكدت نيرمين المنشاوي، لاعبة الفريق الأول لكرة الطائرة بالنادي الأهلي، أن تتويج الفريق ببطولة الدوري جاء بعد مجهود شاق للغاية، وجميع لاعبات الفريق قدمن مستوى مميزًا طوال البطولة.

وقالت إن الجهاز الفني للفريق بقيادة حمدي الصافي بذل مجهودًا كبيرًا، ولذلك فإنه يستحق الشكر على ذلك.

وأضافت نيرمين أن الأهلي خاض مواجهات قوية هذا الموسم، في ظل ارتفاع مستوى معظم الفرق، ولكن كانت هناك ثقة كبيرة في قدرات لاعبات الفريق على حسم اللقب لصالحهن.

وأشارت إلى أن الفريق لديه أفضل لاعبات في مصر، ولن يقتصر طموحهن على الفوز بالدوري فقط، لكنهن عازمات على حصد المزيد من الألقاب لإسعاد جماهير الأهلي.

ووجهت نيرمين المنشاوي الشكر إلى مجلس إدارة النادي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، وكذلك الجهاز الفني بقيادة حمدي الصافي، وكل لاعبات الفريق.