أكمل نجاتي : الفلسطينيون والعرب سيكملان مقاومتهما من أجل الوصول إلى النصر.. فيديو



قال النائب اكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ ، أن اليوم صدر منا بيان يدين الاعتداء الإسرائيلي علي الشعب الفلسطيني وهذا اقل ما يمكن تقديمة إلي الأخوة الفلسطينيين مؤكدا أننا ثمنا جهود الرئيس السيسي لوقف اطلاق النار والوصول إلي هدنة 12 ساعة من اجل تقديم المساعدات الطبية .

واضاف اكمل نجاتي خلال مداخلة هاتفية في برنامج " من مصر " المذاع علي قناه " سي بي سي " : أن هناك وفد امني رفيع المستوي قام بزيارة غزة وإسرائيل بالإضافة إلي أن الدولة المصرية قامت بفتح معبر رفح لتقديم المساعدات للفلسطينيين الجرحى .

واوضح اكمل نجاتي ، أن الحق هو يجب أن تعود الدولة إلي أصحابها وان يتم الاعتراف بالدولة الفلسطينية مؤكدا أننا تأخرنا في رد الحق إلي أصحابها وهذا التأخر يؤدى إلي زعزعة الأمن في المنطقة .

وتابع اكمل نجاتي ، أن الفلسطينيين والعرب سيكملون مقاومتهم من اجل الوصول إلي النصر لافتا أن مصر تقوم بعمل مباحثات مع جميع المؤسسات الدلية لرفع المأساة التي تحدث في فلسطين .