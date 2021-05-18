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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

النجوم بفنهم وأخلاقهم.. نشوى مصطفى تعلق على احتواء أحمد السقا وأمير كرارة أزمة مها أحمد

صدى البلد

علقت الفنانة نشوى مصطفى على احتواء الفنان أحمد السقا وأمير كرارة أزمة الفنانة مها أحمد بعد هجومها عليهم  .
 

وكتبت نشوى مصطفى عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلة "النبلاء القدوة النجوم بفنهم واخلاقهم باشا مصر أمير كرارة والفارس  احمد السقا  الحمد لله ".
 

وعلق الفنان أمير كرارة، على هجوم الفنانة مها أحمد ضده هو والفنان أحمد السقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتب أمير كرارة "مها أختي ومجدي أخويا وأنا، والله ولا زعلان ولا أي حاجة، عشان فعلا الموقف دا محصلش.. وبردو مش زعلان منها دي حبيبتي ومجدي حبيبي وأخونا".


 

كما خرج الفنان أحمد السقا عن صمته وكتب رد عبر صفحته على موقع فيس بوك على الفنانة مها أحمد: العشرة بتحكم الواحد..و العيش والملح عقد..وعفا الله عن ما سلف يا اختى العزيزة(مها).

 

كانت قضية هجوم الفنانة مها أحمد علي الفنانين أمير كرارة وأحمد السقا، قد أحدثت ضجة كبيرة علي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وذلك عقب الهجوم الشديد التي شنته الفنانة مها أحمد على النجمين أحمد السقا وأمير كرارة من خلال حساباتها على مواقع التواصل، بعد سيل من الانتقادات الموجهة لمسلسل نسل الأغراب.

 

واتهمت مها أحمد الفنان أحمد السقا بالتخلي عنها ووصفه "بالندل"، بينما شنت الهجوم علي الفنان أمير كرارة قائلة: "الثاني كان في بداياته يتمنى يسلم عليّ، كان بيقولي يا أستاذة، نزلت من نفسي وقلتله نشتغل مع بعض، ورد وقالي: الدور بينادي صاحبه، وبسبب هذه الجملة أصبت باكتئاب".

 

وأضافت مها أحمد كاتبة: "تمر الأيام والاتنين يعلو ويتجمعوا مع بعض فمسلسل واحد (على عينهم طبعا) ويمثلوا وحش قوي، تمثيل الكفار وطلعوا كمان مبيقروش اللي بيمثلوه، وربنا يركب عليهم بنوتة سنة أولى تمثيل وخبره ويتحول المسلسل والدعاية الدراما كاملة لصالحها وهما (مخدماتية للأستاذة)".

وأكملت مها أحمد: "يمهل ولا يهمل ابدوا من جديد يا أوفر تمثيل ياللي مبتقروش يا كمبارس جنب النجمة، نصيحه بلاش تتشطروا على اللي كان بينكم وبينهم عيش وملح بلاش تتشطروا على اساتذتكوا، ( عوضنا على الله ) .يارب متحوجنا لحد حتى ولو كان أقرب الناس لينا".

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10160925888284992&id=744889991

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