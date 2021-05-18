عبد المحسن سلامة يكشف أهمية العلاقات المصرية الفرنسية.. فيديو
علق عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة الأهرام، على زيارة الرئيس السيسي إلى فرنسا ومشاركته في فعاليات مؤتمر دعم المرحلة الانتقالية في السودان .
وقال عبد المحسن سلامة في مداخلة هاتفية في برنامج " المواجهة " المذاع على قناة " إكسترا نيوز"، إن القمة المصرية الفرنسية تأتي وسط حالة من الزخم التي تشهدها العلاقات المصرية الفرنسية خلال الفترة الأخيرة .
وأضاف عبد المحسن سلامة :" لقاءات عدة بين الرئيس السيسي وماكرون خلال السنوات القليلة الماضية وذلك تظهر في إطار التعاون بين مصر وفرنسا على المستوى الاقتصادي والسياسي والعسكري ".
وتابع عبد المحسن سلامة :" حجم الميزان التجاري بين مصر وفرنسا يصل لـ 5 مليار يورو، وهناك عدد كبير من الشركات الفرنسية لديها استعدادا للاستثمار في مصر ".
وأكمل عبد المحسن سلامة :" فرنسا لها دور مهم في شرق المتوسط وليبيا والقضية الفلسطينية، ومصر لها دور كبير لوقف العنف في الأراضي الفلسطينية والتوصل إلى حلول والتحرك المصري تحرك فاعل في القضية الفلسطينية ".