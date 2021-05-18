حمدي الصافي: التتويج بالدوري جاء عن استحقاق.. ونتطلع إلى حصد جميع البطولات

أعرب حمدي الصافي، المدير الفني للفريق الأول للكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي، عن سعادته بالتتويج ببطولة الدوري بعد نهاية الدوري وحسم البطولة، بعد الفوز على الصيد اليوم، الاثنين، بثلاثة أشواط مقابل شوط.

وأضاف الصافي: «التتويج بالدوري هذا الموسم له طعم مختلف، خاصة أنه في فترة صعبة بسبب انتشار جائحة كورونا».

وأوضح: «الفريق اجتهد وقدم كل ما لديه من جهود وقدرات فنية طوال الموسم، خاصة أنهم تعهدوا على تحقيق بطولة الدوري لمواصلة سلسلة الفوز المتتالي بالبطولة، التي تأتي بفضل دعم الجماهير ومجلس الإدارة، الذي يحرص على توفير كل سُبل النجاح والاستقرار للفريق».

وشدد الصافي على أن الأهلي يستهدف تحقيق جميع البطولات هذا الموسم، من أجل إسعاد الجماهير.