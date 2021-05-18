حمدي الصافي: التتويج بالدوري جاء عن استحقاق.. ونتطلع إلى حصد جميع البطولات

حمدي الصافي: التتويج بالدوري جاء عن استحقاق.. ونتطلع إلى حصد جميع البطولات
أعرب حمدي الصافي، المدير الفني للفريق الأول للكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي، عن سعادته بالتتويج ببطولة الدوري بعد نهاية الدوري وحسم البطولة، بعد الفوز على الصيد اليوم، الاثنين، بثلاثة أشواط مقابل شوط.
وأضاف الصافي: «التتويج بالدوري هذا الموسم له طعم مختلف، خاصة أنه في فترة صعبة بسبب انتشار جائحة كورونا».
وأوضح: «الفريق اجتهد وقدم كل ما لديه من جهود وقدرات فنية طوال الموسم، خاصة أنهم تعهدوا على تحقيق بطولة الدوري لمواصلة سلسلة الفوز المتتالي بالبطولة، التي تأتي بفضل دعم الجماهير ومجلس الإدارة، الذي يحرص على توفير كل سُبل النجاح والاستقرار للفريق».
وشدد الصافي على أن الأهلي يستهدف تحقيق جميع البطولات هذا الموسم، من أجل إسعاد الجماهير.