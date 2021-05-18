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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سفير فلسطين بالقاهرة: مجلس الأمن يقف عاجزا أمام جرائم إسرائيل.. فيديو

غزة
غزة

قال دياب اللوح، سفير فلسطين بالقاهرة، إن مجلس الأمن يقف عاجزا أمام ما يحدث من جرائم إسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني.


وأضاف "اللوح"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"،: "هناك رفض وإدانة واسعة من المجتمع الدولي والمنظمات الدولية تجاه ما يحدث في فلسطين"، متابعا: "نحن استطاعتنا وتمكنا من خلال الجهد العربي المبذول أن نخلق ونكون جبهة دولية واسعة عريضة ترفض وتدين ما يجري".


وأشار: "العبرة أن الإدارة الأمريكية صاحبة القرار التي تعطل عمل مجلس الأمن هي المسئولة إلى جانب إسرائيل عما يجري، فعلى الإدارة الأمريكية أن تتدخل بشكل فاعل وأن تنحاز إلى جانب الحق والعدالة لوقف هذا العدوان".


وتابع: "القتلى والجرحى بالمئات، ويمكن وصف المشهد بأن منطقة قطاع غزة منطقة منكوبة بكل معنى الكلمة، وتعيش كارثة غير مسبوقة".


وأوضح: "لدينا اليوم 212 شهيد، منهم 61 طفل، و36 امرأة و16 مسنا، إضافة إلى 1400 جريح حراجات خطرة وحرجة مما ينذر بارتفاع عدد الشهداء"، مردفا: "العدوان الإسرائيلي المستمر يتطلب جهدا دبلوماسيا إضافيا من أجل وقفه بشكل فوري وعاجل".


 

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