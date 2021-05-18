شاهد.. وفاة شاب قبل خطبته بساعات في حادث سير بالغربية يشعل فيس بوك .. صور

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بمحافظة الغربية منذ قليل صور "محمد بركات " الشاب الراحل مدعومة بكلمات التعزية والدعاء له وكلمات الرثاء داعين الله عزل وجل أن يتغمده بالرحمة والمغفرة وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

كما أثارت وفاة الشاب محمد بركات ابو شعيشع في حادث تصادم قبل ساعات من الإحتفال بخطبته حالة من الحزن بين أهالي عزبة المدرسة التابعة لقرية برما مركز طنطا لي محافظة الغربية.

وكشف أهالي القرية إلى أن الشاب الراحل كان يتصف بالسمعه الحسنة ودماثة الخل لافتين إلى أنه كان يقوم بالتجهيز لحفل خطبته من إحدى الفتيات والذى كان محددا له عصر الغد أي بعد ساعات قليلة وأصيب في حادث تصادم بطريق برما-طنطا وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم إلا أنه توفى متأثرًا بإصابته.

وعلق شقيق الشاب الراحل " جمال أبوشعيشع " أن شقيقه محمد المتوفي كان في طريقة لدعوة اصدقاءة لحضور شبكته عصر غدا الثلاثاء .. لكن لا مفر من القدر وإرادة الله.

شاهد.. وفاه شاب قبل خطبته بساعات في حادث سير بالغربية يشعل فس بوك ..صور

IMG-20210518-WA0019

IMG-20210518-WA0013

IMG-20210518-WA0014

IMG-20210518-WA0016

IMG-20210518-WA0015

IMG-20210518-WA0017