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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

صبحي عسيلة: مصر الطرف الوحيد الذي لم يتاجر بالقضية الفلسطينية.. فيديو

فلسطين
فلسطين

قال الدكتور صبحي عسيلة، الخبير بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن هناك كثير من الدول لم تتحرك تجاه القضية الفلسطينية.

 

وأضاف "عسيلة"، خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"،: "كثير من الدول لا يملك التحرك على الأرض، وكثير منهم أصبح الموضوع بالنسبة لهم متاجرة إما للداخل أو لإثبات الوجود، وبعضهم يقوم بهذا الدور نكاية في الدور المصري".


وأشار: "بعض الفصائل الفلسطينية تتاجر بالقضية الفلسطينية لاعتبارات أيدلوجية، مثل حماس وانتمائها لجماعة الإخوان المسلمين، فحماس تتحدث عن مشروعه الأساسي وليذهب الفلسطينيين إلى الجحيم".


وأوضح الخبير بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية،: "حماس تحاول أن تفرض رؤيتها النابعة من رؤية الإخوان المسلمين حتى لو كان الثمن انقسام الطرف الفلسطيني بهذا الانقسام ويكون الثمن الدم الفلسطيني"، مردفا: "الطرف الوحيد الذي ثبت للفلسطينيين أنه لم يتاجر يوما بهذه القضية رغم تحمله الكثير من المشاكل والأعباء كان الجانب المصري".

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