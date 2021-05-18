أستاذ اقتصاد سياسي يكشف أهمية مؤتمر دعم الاقتصادات الأفريقية وأهمية العلاقات المصرية الفرنسية .. فيديو

قال الدكتور محمد الألفي أستاذ الاقتصاد السياسي ، أن مؤتمر دعم الاقتصادات الأفريقية يتم عقدة كل 3 سنوات وهذا بالتنسيق مع جميع المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد والبنك الدولي وبالتالي يقومون ببحث شئون الدول الأكثر احتياجا لإعادة هيكلتها ودعمها .

واضاف محمد الألفي خلال لقائه في برنامج" من مصر " المذاع علي قناه " سي بي سي " : أن باريس اليوم تتصدر المشهد وهذا بسبب تواجد فرنسا في الفضاء الأفريقي بشكل كبير منذ عقود وتريد استعادة قدرتها للتمركز للعب دور ولكن هناك دول ارتفعت ديونها من 100 مليار إلي 309 مليار دولار .

واوضح محمد الألفي ، أن فرنسا لها عدة شركات استثمارية في مصر وهناك تعاون ثقافي كبير بين البلدين مؤكدا أن فرنسا من كبار متوردي الغاز وتحتاج لتعزيز التعاون الاقتصادي مع مصر .

وتابع محمد الألفي ، أن مصر شريك قوي ومضمون ومأمون وامن في الاستثمارات وقادر علي حمايته مؤكدا أن مصر قادرة علي الالتزام بما تقوم بتوقيعه مشيرا إلي أن المؤسسات السيادية الفرنسية تري أن التعاون مع مصر قيمة كبري لفرنسا .

واستكمل محمد الألفي ، أن المؤسسات السيادية الفرنسية تنظر بعين الرضا إلي التعاون مع مصر ويرون انهم تأخروا كثيرا فيمد يد التعاون مع مصر وبالتالي هم يريدون تعويض ما فات مؤكدا أن القيادة المصرية تجيد إدارة ملفاتها مع فرنسا .