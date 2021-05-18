لاعبو الأهلي يتناولون العشاء قبل السفر لجنوب أفريقيا.. فيديو

شاركت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي عبر انستجرام، فيديو للاعبي الفريق الأول وهم يتناولون الطعام داخل صالة المطار قبل السفر لجنوب أفريقيا لمواجهة صن داونز.



وظهر بالفيديو عدد كبير من لاعب الأهلي وعلى رأسهم علي معلول وحمدي فتحي اللذان لم يلعبا لفترة طويلة بسبب الإصابة



ويلتقي الأهلي مع صن داونز يوم 22 مايو الجاري في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي حقق الفوز بهدفين دون رد في مباراة الذهاب التي أقيمت مساء السبت الماضي على استاد «الأهلي we السلام».

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