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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

طرح فيلم "الرجل الذي باع ظهره" في السينمات السعودية

لقطة من فيلم الرجل
لقطة من فيلم الرجل الذى باع ظهره

قررت الشركة المنتجة لفيلم “الرجل الذي باع ظهره”، طرحه في عدد من دور العرض السعودية، بعد غد، الخميس، الموافق 20 مايو 2021. 

 

فيلم "الرجل الذي باع ظهره" من تأليف وإخراج كوثر بن هنية، وهو إنتاج تونسي فرنسي بلجيكي سويدي ألماني سعودي مشترك، للمنتجين نديم شيخ روحه وحبيب عطية وثانسيس كراثانو ومارتن هامبل وأندرياس روكسين.

 

قصة الفيلم التونسي :

 

يلعب بطولة العمل يحيى مهايني وديا ليان وكون دي بو، بالإضافة لمشاركة خاصة من النجمة الإيطالية مونيكا بيلوتشي، وهو ظهورها الأول في السينما العربية.

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"الرجل الذي باع ظهره" يتابع حكاية “سام”، الشاب السوري الذي يتفق مع فنان عالمي أن يحول جسده إلى مساحة يرسم عليها الفنان عملًا فنيًا بطريقة الوشم، القرار الذي يلجأ إليه “سام” ليتمكن من الحصول تأشيرة لدخول القارة الأوروبية، دون أن يتوقع أنه سيغير حياته للأبد.
 

وأقيم العرض العالمي الأول للفيلم في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي حين فاز بطل الفيلم يحيى مهايني، بجائزة أحسن ممثل، في قسم "آفاق"، قبل أن يشارك الفيلم في عدد من المهرجانات الدولية، وينال عدة جوائز، من بينها جائزة أحسن فيلم عربي من مهرجان الجونة السينمائي، وجائزة أحسن سيناريو من مهرجان ستوكهولم السينمائي.

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