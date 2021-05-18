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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير المالية يزف بشرى سارة عن برنامج الإصلاح الاقتصادي الجديد

وزير المالية
وزير المالية

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن مصر تعاملت مع أزمة كورونا بسياسة متوازنة بين إنقاذ حياة الناس والتعامل مع الآثار الصحية للجائحة، واستمرار عجلة الاقتصاد الذي يمثل مشكلة كبيرة لحياة الناس، إلى جانب الحرص على ألا نفقد ما حققنا من نتائج الإصلاح الاقتصادي، مؤكدًا أن الشعب المصري لن يتحمل إصلاح اقتصادي جديد.


وأضاف "معيط"، خلال حواره مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية "TEN"، الإثنين، أن مصر نجحت في الاحتفاظ بمعدل نمو موجب مقارنة بدولة أخرى وتخفيض الدين العام، إلى جانب خفض العجز وتحقيق فائض أولي واحتياطي نقدي جيد، كما أن لدينا استقرار في السياسات المالية والعملات مع توفير احتياجات المواطنين.


وأشار وزير المالية، إلى أن تكلفة أزمة كورونا في مصر تمثلت في فقدان 200 مليار جنيه إيرادات كانت متوقعة ولم نحصل عليها، ومتوقع أن نفقد هذا العام 170 مليار جنيه هذا العام، مع زيادة النفقات متمثلة في زيادة المعاشات والأجور والعلاوات.

ونوه بأن التعامل المصري مع جائحة كورونا؛ أكسَبَنَا ثقة العالم واحترامه ولم نفقد التصنيف الائتماني الخاص بنا من جميع المؤسسات الدولية، وصندوق النقد الدولي أشاد بأداء الاقتصاد المصري ووصفه بأنه فاق التوقعات، رغم أن بعض القطاعات تأثرت بشدة وتوقفت تمامًا بسبب جائحة كورونا، إلا أن مصر حققت استقرارًا ماليًا ولم تتخلف عن سداد، لافتًا إلى أن خدمة الدين العام انخفضت من 40 إلى 31%. 

الدين العام جائحة كورونا وزير المالية TEN إصلاح اقتصادي جديد محمد معيط

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